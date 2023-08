Hasper SV trauert um Trainer Mustafa Narin

Hagen. Mustafa Narin ist gestorben. Der Trainer vom Hasper SV hinterlässt nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich eine große Lücke.

Der Tod von Mustafa Narin sorgt beim Hasper SV für Trauer und Entsetzen. Der Trainer der zweiten Mannschaft verstarb plötzlich im Alter von 46 Jahren. „Mustafa hat Fußball gelebt und mit seinem Engagement eine Mannschaft geformt, die sportlich und kameradschaftlich besonders ist. Er hinterlässt eine große Lücke, aber wird immer ein Teil unseres HSV bleiben. Für die HSV-Familie ist dies ein schwerer Verlust. Wir wünschen seiner Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit“, heißt es vonseiten des Vereins.

+++ Lesen Sie auch: Unfassbar – Hagen 11 verspielt 3-Tore-Führung in der Endphase +++

Mustafa Narin war seit fünf Jahren Trainer beim Hasper SV. In der Saison 2019/2020 stieg er mit der Reserve in die Kreisliga B auf. „Die Mannschaft wird bestehen bleiben, aber Genaueres kann man noch nicht sagen, der Schmerz ist noch zu groß. Die Mannschaft leidet sehr unter dem Verlust“, so der Verein.

Am Dienstag, 29. August, ist um 19.15 Uhr ein Benefizspiel zu Ehren Mustafa Narins geplant. Genauere Infos folgen noch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke