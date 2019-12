Heißer Tanz zwischen Wetter und Herdecke

Am heutigen Samstagabend um 19 Uhr empfängt die erste Mannschaft der HSG Wetter-Grundschöttel die Reserve der HSG Herdecke/Ende zum Lokalderby in der Handball-Kreisliga.

Wenn sich die Mannschaften warm gemacht haben und sich die Ränge langsam füllen, bittet der Trainer seine Jungs noch einmal in die Kabine. Die letzten Minuten vor dem Anpfiff werden genutzt, um den Fokus auf das Spiel zu erhöhen. Der Trainer gibt letzte Anweisungen, erklärt seiner Startformation, wie sie zu verteidigen hat und macht seine Mannschaft auch emotional noch einmal richtig heiß auf das Spiel. Denn heute gibt es ein echtes Derby.

Die Duelle zwischen Wetter und Herdecke haben traditionell einen hohen Derby-Charakter. Einige Spieler aus Wetter haben eine handballerische Vergangenheit in Herdecke und umgekehrt. Viele kennen sich untereinander und sind sogar befreundet. Für Marco Pellegrino sind die Derbys gegen Herdecke etwas ganz Besonderes: „Da sind immer alle bis in die Haarspitzen motiviert. Gerade wir älteren Spieler freuen uns das ganze Jahr auf das Derby.“ Der 34-jährige, gebürtige Herdecker hat schon etliche Lokal-Derbys miterlebt – sowohl im Trikot der HSG Wetter-Grundschöttel, als auch im Herdecke-Dress.

Besondere Beziehung zu Herdecke

Pellegrino ist 2014 nach Wetter gewechselt und hat davor seine gesamte Jugend und einige Senioren-Jahre in Herdecke verbracht. „Natürlich habe ich zu Herdecke eine besondere Beziehung. Ich habe gute 12 Jahre dort gespielt und nie woanders gewohnt. Zusätzlich ist mein kleiner Sohn dort in der Kinderballsportgruppe aktiv,“ so Pellegrino.

Seit gut fünf Jahren trägt er nun das Trikot der HSG Wetter-Grundschöttel. Letzte Saison musste er den Abstieg aus der Bezirksliga miterleben: „Wir sind diese Saison eine neue, durchgemischte Truppe mit neuem Trainer. Nach dem Abstieg haben uns einige Spieler verlassen. Doch ich bin sehr glücklich in Wetter – die Chemie stimmt einfach.“

Die Neuaufstellung der Mannschaft scheint gut zu funktionieren. Mit lediglich drei Minuspunkten steht sie aktuell auf Platz 2 der Tabelle. „Die Truppe gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Wir machen vieles richtig und stehen zurecht oben in der Liga. Der starke Zusammenhalt und der Spaß in der Mannschaft sind wichtig für den Erfolg. Ich habe einfach gute Typen im Team – das macht mich stolz,“ sagt der Wetteraner Übungsleiter Adam Klein, der sich in der Favoritenrolle gegen die junge Herdecker Mannschaft sieht.

Donald Böbel, Trainer der Zweitvertretung der Herdecker unterstreicht das: „Wetter hat einfach viel mehr Erfahrung. Wir sind hier klarer Außenseiter. Wenn wir es schaffen, 60 Minuten mitzuspielen, dann können wir jedoch für eine Überraschung sorgen.“

Für dieses besondere Spiel unterbricht der Herdecker Trainer sogar seine Reha-Kur, damit er am Samstag auf der Bank dabei sein kann: „Ich trainiere schon so lange Herdecker Mannschaften. Natürlich möchte ich in Grundschöttel gewinnen. Dieses Lokalderby ist für mich etwas Besonderes. Nicht umsonst nehme ich dafür 230 Kilometer Fahrtweg in Kauf.“ Böbel ließ sich die letzten Spiele von seinem Co-Trainer Patrick Degener vertreten, dessen Bruder Ingo in Wetter lange die erste Damen-Mannschaft trainierte. Hier spielt der Wettstreit der beiden Vereine also auch in der Familie eine gewisse Rolle.

Umgekehrte Rollen

Die Spiele zwischen Wetter und Herdecke sind seit vielen Jahren interessante Duelle. Inzwischen spielt die erste Mannschaft der HSG Herdecke/Ende in der Landesliga und trifft nicht mehr auf die Wetteraner. Doch vor einigen Jahren war das noch umgekehrt: Da spielte die HSG Wetter-Grundschöttel noch in der Landesliga und schickte ihre Reserve in der Kreisliga gegen die erste Mannschaft der Herdecker ins Rennen. Doch egal ob nun erste oder zweite Mannschaft – die Derbys versprechen immer viel Kampfgeist und Emotionen. Durch die örtliche Nähe kommen immer wieder viele gegnerische Fans mit zu den Auswärtsspielen.

Das erwartet Adam Klein auch am Wochenende: „Wir freuen uns auf das Spiel am Samstag. Es ist ein Derby und das letzte Heimspiel des Jahres – da sind wir dann nochmal einen Tacken mehr motiviert. Es werden sicher auch einige Herdecker-Fans vor Ort sein. Wir freuen uns auf eine volle Halle.“

Unterschiedliche Ziele

Die Ziele für die laufende Saison könnten für die beiden Mannschaften nicht unterschiedlicher sein. Während die einen wieder aufsteigen wollen, wollen die anderen nur nicht absteigen. „Wir möchten oben mitspielen und mittelfristig auch wieder in die Bezirksliga. Dieses Jahr rechnen wir noch nicht mit dem Aufstieg, aber wenn es doch direkt klappt, würden wir uns natürlich freuen,“ so der Wetteraner Trainer Adam Klein.

Donald Böbel ist da verhaltener: „Dieses Jahr braucht meine Mannschaft, um Erfahrungen zu sammeln. Wir wollen nur nicht absteigen.“ Es scheint so, als wären beide Truppen aktuell voll im Soll. Herdecke verlor gegen Aufstiegsaspiranten wie ECD Hagen oder TS Selbecke nur knapp und steht auf einem soliden siebten Tabellenplatz. Und die HSG Wetter-Grundschöttel kann am Samstag die Tabellenspitze erklimmen. Egal, wer am Samstag als Sieger von der Platte geht, das Spiel wird für alle Beteiligten ein echtes Derby.