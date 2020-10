Hellas/Makedonikos erfüllt die Pflichtaufgabe ohne Probleme

Pflichtaufgabe erfüllt: Beim punktlosen Schlusslicht Sinopspor Iserlohn wurde Aufsteiger FC Hellas/Makedonikos seiner Favoritenrolle gerecht. Der Fußball-Bezirksligist ließ beim klaren 4:1 (2:0)-Erfolg nichts anbrennen und feierte den dritten Sieg im fünften Spiel.

„Über das Ergebnis kann sich niemand beschweren, wir hätten auch noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können“, resümierte Hellas-Trainer Christos Sampsonidis und zollte seiner Mannschaft Respekt: „Aufgrund der vielen Verletzten war es nicht so einfach, wie es das Tabellenbild im Vorfeld dargestellt hat.“ Torjäger Georgios Ntontos brachte die Griechen mit seinem Doppelpack schon frühzeitig auf die Siegerstraße (20./22.).

Nach dem Seitenwechsel kassierten die Gäste dann einen unnötigen Elfmeter, den Sinopspor zum Anschluss nutzte (69.). Hellas war aber auch nach dem 1:2 klar überlegen, Alexandros Gkousdas krönte die starke Leistung schlussendlich mit zwei weiteren Treffern in der 78. und 83. Spielminute. Am kommenden Sonntag empfängt Hellas nun den SSV Hagen zum Stadtderby. Die Vorfreude bei Sampsonidis und Co. ist bereits groß: „Bis dahin kehrt hoffentlich der eine oder andere verletzte Spieler in den Kader zurück.“

FC Hellas/Makedonikos: Khokhlunov; Zlatinoudis, Liodis, Ntontos (84. Zervas), Plagiantsis, Ioannidis, Saliglou (38. Liontis), Papadoloulos, Gkousdas, Kandalis (60. T. Conrad), C. Conrad.