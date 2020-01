Hagen. Nicht nur den 50. Geburtstag will man beim FC Hellas/Makedonikos Hagen in diesem Jahr feiern. Auch ein Bezirksliga-Aufstieg scheint möglich.

Hellas/Makedonikos Hagen: Aufstiege zum 50. Geburtstag

Für die Fußballer des FC Hellas/Makedonikos Hagen könnte dieses Jahr feierintensiv werden: Passend zum 50-jährigen Vereinsjubiläum befinden sich die Griechen sportlich auf einem Höhenflug. Die erste Mannschaft führt die Tabelle in der Kreisliga A1 souverän an und darf sich berechtigte Hoffnungen auf den Bezirksliga-Aufstieg machen. Und auch weitere Erfolge im Verein spiegeln die erfolgreiche Gesamtentwicklung der letzten Jahre wider.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Fünf Punkte Vorsprung Mit 47 Punkten aus 17 Spielen führt der FC Hellas/Makedonikos Hagen die Tabelle der Kreisliga A1 an vor dem SC Berchum/Garenfeld II und SW Breckerfeld mit je 42 Punkten. Die Breckerfelder haben allerdings noch ein Spiel weniger, treten am 9. Februar bei Blau-Weiß Haspe an. Hellas erwartet die Hasper im ersten Spiel der Rückserie am 16. Februar.

Fünf Punkte beträgt der Vorsprung der Griechen nach 17 Spielen auf den Tabellenzweiten SC Berchum/Garenfeld II. Dabei stehen beeindruckende 15 Siege zu Buche, nur zweimal musste die Elf um die Torjäger Nangle Axel Coptie (12 Tore), Alexandros Gkousdas (12) und Domenico Restieri (10) die Punkte teilen und ist damit neben Schwarz-Weiß Breckerfeld die einzige ungeschlagene Mannschaft der Liga. „Der Erfolg kommt alles andere als überraschend“, erklärt Trainer Christos Sampsonidis, der das Team mittlerweile in der vierten Spielzeit betreut.

Mit diesem Team ist der FC Hellas Makedonikos Hagen in der Liga noch ungeschlagen. Foto: Hellas Makedonikos Hagen

Nach Platz sieben in der Vorsaison, der mit viel Verletzungspech einherging, wurden im vergangenen Sommer die Trainingssteuerung und –intensität verbessert, auch um die für einen griechischen Verein typischen Herausforderungen frühzeitig aufzufangen: „Fünf bis sechs Wochen Sommerurlaub sind bei uns schon eher die Regel“, schmunzelt Sampsonidis, der in den Jugendabteilungen von Oestrich-Iserlohn und FC Brünninghausen als Trainer bereits höherklassige Erfahrung gesammelt hat. 15 bis 20 Spieler kann Sampsonidis regelmäßig beim Training begrüßen. „Der Aufwärtstrend ist klar erkennbar. Die harte Arbeit zahlt sich aus.“ Gerade wenn die sportliche Leistung einmal nicht perfekt ist, reflektiere die Mannschaft schnell: „Wir spezialisieren uns im Training dann auf die Dinge, die wir verbessern können.“ Neben dem Spielaufbau legt Sampsonidis großen Wert auf ein schnelles Umschaltspiel und die richtige Ordnung bei offensiven und defensiven Standardsituationen.

Georgios Ntontos ist zurückgekehrt

Da passt es ins Bild, dass sich die Griechen im Rahmen der Vorbereitung größtenteils mit vermeintlich stärkeren Gegnern messen: „So können wir die Defensive schulen und das Umschaltspiel optimieren“, sagt Sampsonidis. Neben einem Duell mit der Westfalenliga-A-Jugend der TSG Sprockhövel stehen Testspiele gegen die Bezirksligisten SSV Kalthof und Türkiyemspor Hagen auf dem Programm. Der Auftakt ging am Wochenende beim A-Ligisten SV Ararat Gevelsberg knapp mit 3:4 verloren. Verlassen wird den Kader im Winter niemand, mit Georgios Ntontos (SC Berchum/Garenfeld) kehrt ein erfahrener Offensivakteur an seine alte Wirkungsstätte zurück. „Ein bis zwei weitere Akteure haben wir auf dem Zettel“, will sich Sampsonidis aber noch nicht in die Karten schauen lassen. „Die Jungs im Kader machen das nämlich sensationell. Die Neuverpflichtungen sind eher strategische Transfers, die uns auch im Hinblick auf die Bezirksliga noch stärker machen sollen.“

Besonders stolz ist man bei Hellas/Makedonikos auf den 50. Geburtstag, den der Klub dieses Jahr mit einer großen Feier im September begießen wird. „Wir sind der älteste Verein mit Migrationshintergrund in Hagen“, hat Sampsonidis nachgerechnet. „Das ist schon eine tolle Geschichte, im Klub herrscht ein großer Zusammenhalt und die Stimmung ist super.“ Wichtig zu betonen ist dem Coach, dass nicht nur griechische Fußballer willkommen sind: „Wir sind schon heute eine echte Multikulti-Truppe.“

Auch Reserve führt ihre Liga an

Und nicht nur die Erstvertretung ist dieses Jahr auf Erfolgskurs, auch die Reservemannschaft führt die Tabelle in der Kreisliga C an. Ein Altherren-Team wurde neu gemeldet, zudem wünscht man sich mittelfristig die Gründung einer Jugendabteilung. Auch abseits der ersten Mannschaft gibt es somit viele Themengebiete, an denen Christos Sampsonidis und sein Bruder Kiriakos, als Geschäftsführer und Sportlicher Leiter der Allrounder im Verein, arbeiten. Und wer viel schuftet, hat sich den anschließenden Urlaub redlich verdient. Schon fast legendär sind die jährlichen Abschlussfahrten nach Kreta: „Eine Woche Sonne tut uns nach einer langen Saison gut“, sagt Sampsonidis und hegt dieses Jahr einen ganz besonderen Wunsch: „Gegen eine krachende Aufstiegsfeier hätte gewiss niemand etwas einzuwenden.“