Hellas/Makedonikos: So stark sieht der Trainer sein Team

Als Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga hat der FC Hellas/Makedonikos bisher eine überzeugende Vorstellung abgeliefert. Das Team von Trainer Christos Sampsonidis steht auf dem siebten Tabellenplatz. Wir sprachen mit Hellas-Coach über die Spielpech in den entscheidenden Szenen, das Saisonziel und wie er sein Team für Laufeinheiten motivieren kann.

1Christos Sampsonidis, mit welchen Erwartungen sind Sie in die Saison gegangen?

Es ist sehr schwer, im Vorfeld abzuschätzen, wie stark die Liga ist. Besonders, wenn man als Aufsteiger dazu kommt. Allerdings wussten wir schon, dass wir ein gutes Team beisammen haben, weshalb ich mir nicht ganz so große Sorgen gemacht habe. Zudem haben wir in der Vorbereitung sehr viel Gas gegeben, um direkt gut starten zu können.

2Also sind Sie zufrieden mit dem bisherigen Verlauf?

Über den siebten Tabellenplatz beschweren wir uns nicht, allerdings hatten wir schon in einigen Partien mit dem Spielpech zu kämpfen. Deshalb bin ich nur relativ zufrieden. Wenn wir da in einigen Szenen mehr Glück gehabt hätten, dann wären schon sechs oder sieben Punkte mit drin gewesen. Aber in so einer Corona-Saison können wir froh sein, dass wir überhaupt spielen.

3Gab es vor dem Start der Meisterschaft ein Saisonziel der Mannschaft?

Das oberste Ziel war erst einmal, nicht direkt wieder abzusteigen. Das wäre der „worst case“ für uns gewesen. Aber wir sind schon mit Selbstvertrauen dran gegangen. Intern haben wir gesagt, dass wir am Ende eine Platzierung zwischen Rang eins und sieben anpeilen. Wenn wir gut drauf sind, werden wir oben mitmischen, wenn es eine durchschnittliche Saison wird, dann sehe ich uns im Mittelfeld. Aber auch das wäre in Ordnung, es ist immerhin unsere erste Saison.

4Wie halten sich die Spieler während des Lockdowns fit?

Ich habe ein Laufduell gestartet. Die Spieler sind in Zweier-Gruppen eingeteilt und müssen Kilometer sammeln. Wer am Ende des Monats die meisten zusammen hat, bekommt auch Gutscheine als Gewinn. So kann man die Spieler gut motivieren, und sie tun was für ihre Kondition.

5Glauben Sie, dass die Saison in diesem Jahr noch einmal aufgenommen werden kann?

Wir trainieren so, als würde es noch mal weitergehen. Aktuell habe ich noch nichts anderes gehört, und ich verlasse mich nur auf Fakten. Was ich glaube, ist allerdings eine andere Sache. Ich denke, es wird schwierig, die Saison vor dem neuen Jahr noch mal anlaufen zu lassen. Aber wir sind für alles bereit und nehmen es so, wie es kommt. Etwas anderes bleibt uns aktuell ja sowieso nicht übrig.

Mit Christos Sampsonidis sprach Linda Sonnenberg