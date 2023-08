Herdecke: Handballer im Kreis Hagen trauern um Peter Pickel

Herdecke. Über Jahrzehnte hat „pp“ über Handball und mehr in Wort und Bild berichtet. In der letzten Woche ist der Herdecker Peter Pickel (80) verstorben.

In unserem Archiv findet man in hoher dreistelliger Zahl Berichte und Fotos von ihm, aber nur sehr wenige über ihn. Denn obwohl Peter Pickel über Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen im heimischen Handball gewirkt hat, hielt er sich selbst stets im Hintergrund. Nach vorn stellte er stattdessen andere – vor allem die Sportlerinnen und Sportler aus Herdecke, Wetter und weit darüber hinaus, über die er als freier Mitarbeiter der Lokalsportredaktion von Westfalenpost und Westfälischer Rundschau über fast vier Jahrzehnte in Wort und Bild berichtete. Am vergangenen Montag ist Peter Pickel im Alter von 80 Jahren gestorben, wir trauern mit seiner Familie um einen wahren Sportsfreund und Herdecker Lokalpatrioten.

Als Peter Pickel in den 1980er-Jahren damit begann, den damals noch im Druckhaus in Hagen-Bathey produzierten WP-Lokalsport als freier Mitarbeiter mit seiner Fachkenntnis und seinen Fotos zu bereichern, fungierte er bereits als Geschäftsführer der TSG Handball Herdecke. Mehr als ein Vierteljahrhundert wirkte er maßgeblich im Hintergrund bei den Herdeckern, die es bis in die 2. Bundesliga brachten. Als er vor zehn Jahren seinen 70. Geburtstag auf der Hohensyburg feierte, kamen frühere Handball-Weggefährten wie Hubert Hartmann, Walter Krafft, Karl-Heinz Paukstadt oder Stephan Giacuzzo, die guten alten Zeiten der TSG waren ein beherrschendes Thema.

Für den Handball wirkte Peter Pickel, der Lehre und sein gesamtes Berufsleben bei der Demag verbrachte, weit über Herdecke hinaus, ebenfalls über Jahrzehnte war er im Kreis Hagen Ennepe / Ruhr in verschiedenen Funktionen als 2. Vorsitzender, Spielwart, Pressewart und Staffelleiter aktiv. Erst wenn er am späten Sonntagabend – nachdem er seine Spielberichte geschickt und beim Abstecher ins Haus Pfingsten in der Herdecker Altstadt Neuigkeiten aufgeschnappt hatte – die letzten Ergebnisse durchgegeben hatte, waren die Tabellen komplett. 2012 wurde er für seine Verdienste mit der Goldenen Ehrennadel des Westdeutschen Handball-Verbandes ausgezeichnet, beim letzten Kreistag vor Jahresfrist – aus gesundheitlichen Gründen konnte er schon nicht mehr anwesend sein – ehrte ihn der Kreisvorsitzende Michael Knöpel für seine langjährigen Verdienste und ernannte ihn zum Ehrenmitglied des Kreisvorstands.

Für unsere Zeitung berichtete „pp“, der die Herdecker Bleichsteinhalle anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens als sein „zweites Wohnzimmer“ bezeichnete, nicht nur über Handball. Sondern höchst verlässlich über das gesamte Sportspektrum in Herdecke, sowie auch über lokale Ereignisse. Bis er sich aus gesundheitlichen Gründen Anfang 2020 verabschieden musste. Wir werden ihn sehr vermissen.

Die Trauerfeier findet am Donnerstag um 13 Uhr in der Andachtshalle des Evangelischen Friedhofes in Herdecke-Kirchende statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke