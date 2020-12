Herdecke/Wetter: Auch Rehasport ist nun wieder verboten

Herdecke/Wetter. Der erneute Lockdown hat auch weitere Auswirkungen auf den Sport. So ist Rehasport verboten, auch Individualsport auf Sportanlagen.

Der erneute Lockdown bis zum 10. Januar hat auch weitere Auswirkungen auf den Sport, die neue Corona-Schutzverordnung in NRW setzt die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz um: Der Freizeit- und Amateursport ist wie im Frühjahr auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbädern etc. untersagt.

Das gilt auch für den Individualsport in Sporteinrichtungen und Vereinen, wie Tennis oder Golf, ab dem heutigen Mittwoch sind die Golfplätze in Herdecke und beim Gut Berge Gevelsberg/Wetter geschlossen. Auch die Stadt Wetter meldete, dass die Sportplätze ab dem 16. Dezember nicht mehr für den Individualsport genutzt werden können und geschlossen werden. Zulässig, so die neue Corona-Schutzverordnung, bleibt die sportliche Bewegung alleine oder zu zweit draußen in „freier Natur“.

Kein Präsenztraining mehr

Auch der Rehabilitationssport ist jetzt aufgrund der aktuellen Infektionslage unzulässig. Zuletzt hatten die RSG Herdecke, FSW Sports in Wetter und Physiotherapie-Praxen wieder Präsenztraining im Reha-Sport angeboten.