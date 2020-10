Herdecke/Wetter: Warum Sonntag kein Handball gespielt wird

Die Herbstferien-Pause der heimischen Handballer wird corona-bedingt verlängert. In den Bezirksligen, hier sind die Herren der HSG Wetter/Grundschöttel betroffen, wurde der Spielbetrieb angesichts der steigenden Infektionszahlen ausgesetzt, der nächste Spieltag findet frühestens Anfang Dezember statt. Eine Klasse höher musste Landesligist HSG Herdecke/Ende sein für Sonntag vorgesehenes Heimspiel gegen die HSG Lüdenscheid auf Antrag der Gäste ebenfalls absagen.

Nachdem mehrere Handball-Kreise wegen der sich zuspitzenden Corona-Pandemie den Spielbetrieb ausgesetzt haben, haben die Vorsitzenden der Kreise im ehemaligen Bezirk Süd auch den Spielbetrieb der Bezirksligen der Frauen und Männer mit sofortiger Wirkung gestoppt. Dem Antrag des Kreisvorstandes des Kreises Industrie sind die übrigen Kreise - Dortmund, Lenne/Sieg, Iserlohn/Arnsberg und Hagen/Ennepe-Riuhr - gefolgt. Der bereits begonnene Spielbetrieb wird zunächst bis Ende November ausgesetzt. Wie es dann weitergeht entscheiden die Kreisvorsitzenden zu einem späteren Zeitpunkt in Abhängigkeit von der Corona-Lage.

Für Aufsteiger HSG Wetter/Grundschöttel, der mit einem 18:16-Sieg beim TV Brechten in die Saison gestartet ist, müssen zunächst die Spiele bei der TSG Dortmund-Schüren und dem VTV Freier Grund sowie die Heimspiele gegen Mitaufsteiger TS Selbecke und den TuS Linscheid-Heedfeld verschoben werden. Regulär tritt das Team von Trainer Adam Klein nun am 6. Dezember beim TuS Dortmund-Wellinghofen zum nächsten Spiel an. Überrascht zeigte sich der HSG-Coach nicht von der Verschiebung. „Für jeden Spieler und Vereinsoffiziellen ist das eine belastende Situation“, sagt er, „im Sport schaltet man ja auch vom Alltag ab, das steht momentan alles auf der Kippe.“ Anstatt sich auf das eigentlich am nächsten Wochenende in Schüren vorgesehene Spiel vorzubereiten, trainiere man vorsichtig weiter, so Klein, und schränkt ein: „Solange die Hallen offen bleiben.“

Westfalia Wetter: Pause im November

Weiter trainieren wird auch Landesligist HSG Herdecke/Ende, das nächste Spiel wird aber frühestens am 8. November bei der SG Attendorn/Ennest bestreiten. Das Heimspiel gegen die HSG Lüdenscheid wurde auf Antrag der Gäste verlegt, auch die Partien der zweiten Herrenmannschaft und der C2-Jugend in der Bleichsteinhalle am Wochenende wurden verschoben. Der Vorstand des Kreises Hagen/Ennepe-Ruhr hatte nicht - wie etwa die Kreise Industrie oder Dortmund - den Start in den Kreisligen verschoben, es aber den Vereinen freigestellt, Spiele auch ohne Zustimmung des Gegners zu verschieben. „Erste und zweite Mannschaft bei uns trainieren weiter, Dritte und Vierte haben dagegen verabredet, dies vorerst nicht zu tun“, erklärte HSG-Vize Werner Kreft, in beiden Mannschaften sind viele junge Familienväter, die da kein Risiko eingehen wollen.“

Für den gesamten November abgesagt hat bereits der VfB Westfalia Wetter-Wengern die Spiele seiner vier Mannschaften. „Nach der Einholung eines Meinungsbildes bei unseren Aktiven sowie den Eltern der bei uns spielenden Kindern sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es aufgrund der gerade in den letzten Tagen deutlich ansteigenden Infektionszahlen im EN-Kreis und in Hagen aktuell keinen Sinn macht, in den Spielbetrieb einzusteigen“, erklärte Klubchef Michael Knöpel.