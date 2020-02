Die Ankündigung ließ keine Fragen offen. „Es wird wieder lang, hart, kalt und anstrengend.“ Einladend klang diese Einladung zum „Hot Freeze Wintercup 2019/2020“ nicht wirklich, insgesamt knapp 300 Wassersportler nahmen sie zum größten Paddel-Winter-Spektakel dennoch an. In Herdecke startete es Mitte November, ein Mitglied des Herdecker Kanu-Clubs hielt bis zum Ende der Serie durch: Helge Günther startete auf seinem Stand Up Paddling-Board auch in Mainz, Venlo und Köln. Er ist im HKC der „Mister Wintercup“, absolvierte schon zum vierten Mal in Folge alle vier Rennen der Serie. Dabei hat der 50-Jährige erst 2013 das erste Mal auf dem SUP-Brett gestanden.

In Köln jubelt Helge Günther über die Ankunft beim vierten Wintercup-Rennen. Foto: Herdecker Kanu-Club

Stehend auf dem Brett über Seen und Flüsse zu gleiten, an einem warmen Sommertag kann man sich das ausgesprochen gut vorstellen. Bei Minustemperaturen und winterlichem Wetter eher weniger. Doch Helge Schneider hat die Faszination des Stand Up Paddlings gerade in der kalten Jahreszeit gereizt, beim Wintercup ist er mittlerweile Dauergast. „Kollegen haben mal gesagt: Meister werden im Winter gemacht“, erklärt der Paddler des Herdecker Kanu-Club, „da fordert man den Körper bis an die Grenzen.“ Und misst sich bei der in Herdecke startenden Wettkampf-Serie als Freizeitsportler mit der internationalen Elite. Etwa mit Ex-Kanu-Weltmeister Normen Weber aus Augsburg, der auf der Ruhr gewann - und nun auch die gesamte Wintercup-Serie.

Schneefall auf dem Rhein bei Mainz

Die besteht - in den eigentlichen Sommersportarten Kanu und Stand Up Paddling - aus vier Wettkämpfen, gepaddelt wird jeweils eine Stunde über etwa acht Kilometer. „Die Rennen sind so unterschiedlich", sagt Helge Günther, „Herdecke ist regelmäßig der Schönwetter-Cup, in Mainz gibt es Schnee, in Venlo Gegenwind, Köln auf dem Fühlingser See ist der schwere Abschluss." Rang 22 belegte der Herdecker diesmal in der Gesamtwertung, in der die drei besten Rennen gewertet werden. Wobei die Platzierung für den 50-Jährigen, den in diesem Winter ein Infekt zurückgeworfen hat, nicht im Vordergrund stand: „Ich sehe mich als Genusspaddler, der auch gerne mal eine schnelle Runde fährt."

Die noch junge Sportart lernte der frühere Mountainbiker und Schwimmer erst vor einigen Jahren kennen und lieben. „2013 bin ich das erste Mal auf einem Board gestanden“, erinnert er sich, „das hat mir so gut gefallen, dass ich mir gleich eines zugelegt habe.“ Ein Jahr später bestritt Günther erste Rennen, 2015 folgte der erste Wintercup-Wettkampf - noch mit einem Anfänger-Brett. „Die anderen haben mich etwas mitleidig angeguckt. Ich hatte noch keine richtige Kleidung und habe nur gehofft, auf dem Brett zu bleiben und nichts ins Wasser zu fallen“, erinnert er sich, „natürlich bin ich als Letzter ins Ziel gekommen und auch Letzter in der Gesamtwertung geworden.“

Das änderte sich in den Jahren darauf, als Günther dreimal alle vier Wintercup-Rennen bestritt - Rang zwei 2018 in Mainz auf einem Nebenarm des Rheins, als es während des Wettkampfs zu schneien begann, war sein bestes Ergebnis. Mit Race-Board und angemessenem Trockenanzug - mehrere dicke Lagen Kunststoff mit Goretex und Latex-Bündchen - ist er nun auch besser ausgestattet. „Wenn man da ins Wasser fällt, bleibt man trocken“, erklärt er, „so kann man auch im Winter aufs Wasser gehen.“

SUP-Training auf der Ruhr

Sein Faible für das Stand Up Paddling („Das ist ein Sport von 8 bis 80“) vermittelt Helge Günther beim Herdecker Kanu-Club seit 2017 auch als lizenzierter SUP-Instructor, bietet im Winter einmal und nach den Osterferien dreimal wöchentlich Training auf der Ruhr an. Wobei der 50-Jährige sich auch selbst noch verbessern will. „Ich muss noch an meiner Paddeltechnik feilen“, sagt er, „dann gibt es auch bessere Platzierungen.“ Nicht nur beim nächsten Wintercup.