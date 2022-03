Herdecker TC verdoppelt im Sommer Zahl seiner Teams

Herdecke. Die Winterrunde ist für den Herdecker TC abgeschlossen, mit positivem Trend sieht man dem Sommer entgegen.

Eine ausgeglichene Bilanz schafften die Tennis-Herren 40 des Herdecker TC, die in Spielgemeinschaft mit der SG Vorhalle 09 angetreten sind. Nach dem Durchmarsch von der Kreisliga in die Südwestfalenliga schafften sie dort trotz des verletzungsbedingtem Ausfall von Kapitän Lars Kemmerich eine Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage gegen den ungeschlagenen Meister TV Hoffnung Littfeld. In der letzten Partie spielten sie 3:3 gegen den Tabellenzweiten TC Iserlohn, vergaben dabei im Doppel sogar Matchbälle. Sonst hätten die Herdecker selbst die Vizemeisterschaft in der Südwestfalenliga erreichen können.

Damen 40 und Herren 30 neu

Für den Sommer 2022 sind die Planungen der Mannschaften beim HTC abgeschlossen. Mit sehr positiver Tendenz: Die Herdecker werden sich hinsichtlich der gemeldeten Mannschaften verdoppeln. Neben Damen 50 und Herren 40 werden neu Damen 40 und Herren 30 gemeldet, dazu ein 40er-Mixedteam. Im Juniorenbereich treten gemischte U8 und gemischte U10 an, dazu Juniorinnen U12 und Junioren U15.

