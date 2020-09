Herdecker U14-Mädchen feiern ersten Sieg der Klubhistorie

Herdecke. Mit drei Volleyball-Mannschaften ist der TSV Herdecke - darunter erstmals in der Klubgeschichte U14-Mädchen - erfolgreich in die Saison gestartet.

Mit drei Volleyball-Mannschaften ist der TSV 1863 Herdecke - darunter erstmals in der Klubgeschichte U14-Mädchen - erfolgreich in die neue Saison gestartet. Nur die neu formierte U16-Mixed-Mannschaft konnte nicht spielen, am Abend zuvor gab es vom Westdeutschen Volleyball-Verband eine Absage, da die gegnerische Mannschaft aus Dortmund kein Hygienekonzept eingereicht hatte.

Damen-Kreisliga: Nach der Integration vieler junger Spielerinnen starteten die TSV-Damen mit viel kämpferischem Einsatz in der Abwehr und druckvollen Aufschlägen mit einem 2:0 (25:9, 25:10)-Sieg gegen das ebenfalls junge Nachwuchsteam der RE Schwelm VI. Im zweiten Spiel gegen die deutlich erfahrenere Mannschaft RE Schwelm V konnten die Herdeckerinnen nur zeitweise mithalten und verloren mit 0:2 (10:25, 16:25). Mit konstant starken Aufgaben wurde die Annahme vor kaum lösbare Aufgaben gestellt, Stellspiel und Angriff konnten zu selten effektiv und druckvoll eingesetzt werden.

TSV Herdecke: Fiona Klask, Hannah Külpmann, Friederike Portsteffen, Viktoria Kraler, Carolin Englisch, Claudia Weiß, Sietske Krijgsman.

Bezirksliga. U16-Mädchen: Das erste Spiel des Herdecker Teams, das seit einem Jahr zusammenspielt und drei neue Spielerinnen integriert hat, gegen TB Höntrop fing gut an. Die Trainerinnen Manuela Potocki und Frieda Holland sahen viel Einsatz am Netz und zum Teil präzise Angaben der Herdeckerinnen, nur der Druck im Angriff fehlte ein wenig. Höntrop hielt aber erfolgreich dagegen und konnte dank harter Angaben und druckvoller Angriffe mit 2:0 (25:17, 25:14) gewinnen. Im zweiten Spiel gegen den SVE Bochum-Grumme agierte der TSV Herdecke in der Annahme sicher und offensiv druckvoller, am Ende konnte ein 2:0 Sieg (25:20, 25:20) erkämpft werden.

TSV Herdecke: Carolin Englisch, Hanna Bormann, Irem Delibasi, Sinja Heismann, Lara Dombert, Claudia Weiß, Frieda Jaeger, Hannah Mevissen, Sietske Krijgsman.

Die erste U14-Mädchenmannschaft des TSV Herdecke. Hinten von links: Emmely Klein, Lilian Hatzky, Alin Magner, Lia Rausch Vorne von links: Kapitänin Stella Dumstorff, Maja Schiewe, Alea Zellner Foto: TSV Herdecke

Bezirksliga, U14-Mädchen: Bei ihrer Premiere starteten die TSV-Mädchen zwar nervös gegen die Mixed-Mannschaft des TuS Hattingen, lieferten aber eine tolle Leistung ab. Nur im zweiten Satz schlichen sich im Team der Trainerinnen Hannah Klaus, Ida Lischeck und Manuela Potocki einige Unsicherheiten ein, die Herdeckerinnen feierten aber mit 2:1 (25:16, 20:25, 15:11) ihren ersten Sieg. Im zweiten Spiel stand ihnen eine eingespielte Mannschaft des TV Gerthe gegenüber. Im ersten Satz hielt der TSV bis zum 12:12 erfolgreich dagegen, musste sich dann aber mit 0:2 (15:25, 16:25) geschlagen geben.

TSV Herdecke: Emmely Klein, Lilian Hatzky, Alin Magner, Lia Rausch, Stella Dumstorff, Maja Schiewe, Alea Zellner