Herdecke. Die Tennis-Wintersaison musste zwar vorzeitig abgebrochen werden, am dritten Aufstieg in Folge der Herren 40 des Herdecker TC änderte das nichts.

Der Corona-Virus hat die Tennis-Wintersaison zwar vorzeitig beendet, den dritten Aufstieg der Herren 40 des Herdecker TC in Folge konnte er aber nicht verhindern. Im Winter 2017/18 fingen die Männer um Mannschaftsführer André Wilms in der Kreisliga an, es gab einen glatten Durchmarsch. Ein Jahr später in der Bezirksklasse musste man sogar eine Niederlage hinnehmen, aber mit vier Siegen aus fünf Spielen wurde ein weiterer Aufstieg perfekt gemacht. Und im Winter 2019/20 blieben die Herdecker auch in der Bezirksliga ungeschlagen. Ein Spiel beiSchlusslicht Märkischer TC stand noch aus, ehe die Wintersaison vorzeitig beendet wurde. Und der HTV als Tabellenführer den nächsten Aufstieg perfekt gemacht hatte. „Wir sind auf jeden Fall bereit für das Abenteuer Südwestfalenliga!“, sagte Wilms.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Winterrunde: Vier Tennisteams aus Herdecke und Wetter sind… In Sachen Aufstiegsregelung für die noch ausstehenden Spiele der abgebrochenen Winterrunde 2019/20 auf Bezirks- und Kreisebene hat der Westfälische Tennis-Verband folgende Regelung getroffen: Um keiner Mannschaft große Nachteile entstehen zu lassen, legt der WTV die aktuellen Tabellen zugrunde. Alle Teams, die zu diesem Zeitpunkt sicher aufgestiegen sind, werden selbstverständlich aufsteigen. Alle Mannschaften, die theoretisch noch hätten aufsteigen können, werden angeschrieben, ob sie aufsteigen möchten. Dies wird zur Folge haben, dass es 2020/21 in manchen Ligen größere oder mehrere Gruppen geben wird, als durch die Ligenreform 2020 geplant. In der Region betroffen sind die Herren 30 des Herdecker TV, die als Südwestfalenliga-Vierter in die Vebandsliga aufsteigen können. Bezirksliga-Herren 40 des Herdecker TC, Südwestfalenliga Damen 40 des TuS Ende, Bezirksklassen-Damen des Herdecker TV und Kreisliga-Herren des TC Volmarstein sind Meiser und steigen auf

Das gilt nicht nur für den Winter, auch im Sommer wollen die Herdecker eine Klasse höher. „Da sind wir noch in der Bezirksklasse, immer war ein anderer Verein besser“., bedauert Wilms, „unser Ziel ist es, im Sommer endlich aufzusteigen, das wäre echt cool.“ Wann die Herren 40 dieses Vorhaben in Angriff nehmen können, ist indes angesichts der Corona-Pandemie noch völlig offen. Nach Beschlusslage im Deutschen Tennis-Bund können die Mannschaftsspiele frühestens am 8. Juni beginnen. „Unsere fünf Spiele wären im Mai und Juni“, sagt Wilms, „vielleicht können einige im September nachgeholt werden.“

Die Anlage des Herdecker TC am Vorhaller Weg wäre bereit, die alte Asche wurde durch die Mitglieder in Eigenarbeit von den insgesamt fünf Plätzen gekratzt, drei von ihnen sind bereits für den Spielbetrieb aufbereitet. In Absprache mit dem hiesigen Ordnungsamt in kleinen Gruppen und im gebührenden Sicherheitsabstand zueinander, wie die Herdecker betonen. „Die Plätze haben wir in Rekordzeit hergestellt“, sagt Wilms: „Durch die Eigenarbeit konnten wir den Kostenaufwand in Grenzen halten. Aber es wäre natürlich schade um die Asche, wenn im Sommer überhaupt nicht gespielt werden könnte.“ Am 26. April ist der offizielle Saisonstart angesetzt, daran aber glauben die Verantwortlichen nicht mehr. Wilms: „Ich glaube, dass es noch länger dauern wird.“

Esken ist neuer Vorsitzender

Bei der Jahreshauptversammlung des HTC wurde mit Jürgen Esken ein neuer 1. Vorsitzender gewählt. Im Amt bestätigt wurden Charity Herberg (2. Vorsitzender), André Wilms (Jugendwart) und Torsten Herberg (Schriftwart). Die Jugendabteilung hat sich annähernd verdoppelt und soll in der Tennissaison 2020 weiter wachsen. Wenn gespielt werden kann . . .