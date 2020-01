Hagen. Die neue Trainingshalle von Phoenix Hagen nimmt Konturen an. Die Anwohner am Post-Sportplatz haben zugestimmt, Investoren werden umworben.

Hier plant Phoenix Hagen den Bau einer neuen Halle

Den direkten Nachbarn wurde das Projekt schon vorgestellt, nun wurde bei einem Sponsorentreffen dafür geworben: Die neue Trainingshalle des Basketball-Zweitligisten Phoenix Hagen im Sportpark Ischeland nimmt Gestalt an, die direkten Anwohner haben zugestimmt. Den Antrag auf Bauvorbescheid reicht Phoenix ein, der brach liegende Post-Sportplatz am Höing soll Standort für die Halle sein, die auch als Spielstätte der Nachwuchs-Bundesligateams vorgesehen ist. „Wir erwarten von der Stadt Bescheid und können dann den Bauantrag stellen“, erklärt der Phoenix-Vorsitzende Wolfgang Röspel: „Wenn man mittelfristig zurück in die Bundesliga will, ist eine eigene Trainingshalle Voraussetzung.“ Im Sommer hofft man mit der Ausschreibung des auf knapp zwei Millionen Euro Kosten veranschlagten Projekts starten zu können.

Bedingung für die Erteilung einer Lizenz ist eine eigene Trainingshalle nur in der Basketball-Bundesliga, doch auch eine Spielklasse tiefer beschäftigen sich ambitionierte Klubs wie Niners Chemnitz, Rostock Seawolves oder Gladiators Trier mit diesem Thema. „Sechs oder sieben Vereine in der ProA haben eine Trainingshalle oder sind dabei, eine zu bauen“, sagt Röspel. Gemeinsam mit Martin Erlmann hat er sich mehrere Hallen bei der Konkurrenz in 1. und 2. Bundesliga vor Ort angesehen, beide kümmern sich federführend um das Thema.

Zustimmung aller Nachbarn

Auf den ehemaligen Post-Sportplatz an der Grenze zum Höing-Kunstrasenplatz soll die Phoenix-Trainingshalle gebaut werden. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Wobei sich ein Neubau auf dem Post-Platz unterhalb des Höing-Kunstrasens als bevorzugte Lösung herauskristallisiert hat. Auf Wunsch des Bauamtes nahm Phoenix Kontakt zu den Anwohnern auf, stellte das Projekt vor, um späteren Einsprüchen vorzubeugen. Denn 2004 hatte ein Anlieger gegen die damaligen Planungen einer Mehrzweckhalle - nach der Insolvenz von Brandt Hagen ohnehin gescheitert - am Ischeland geklagt und vor dem Oberverwaltungsgericht Recht bekommen. „Wir haben jetzt die Zustimmung aller Eigentümer, die an das städtische Grundstück grenzen“, sagt Röspel, „von der Seite dürfte es keine Probleme mehr geben.“

Die vorgesehene Trainingshalle gegenüber dem Post-Sportlerheim soll 50 mal 32 Meter groß und 7,50 m hoch sein, neben dem Spielfeld, Umkleiden, Sanitäranlagen, Büro, Fitness- und Video-Raum enthalten Und eine Reihe Zuschauerplätze für die Besucher von Spielen der Phoenix Juniors und Youngsters in den Nachwuchs-Bundesligen. Der alte Parkettboden der Arena am Ischeland aus Bundesliga-Zeiten, zwischenzeitlich eingelagert, soll aufgefrischt und verlegt werden und dann gleiche Bedingungen im Training wie im Spiel bieten. Bisher können die Phoenix-Profis schon wegen des dortigen Schulsports fast nie auf dem Spiel-Parkett in der Krollmann Arena trainieren, mussten zu Übungseinheiten ins Volmetal oder nach Altenhagen. „Wichtig ist, dass die Rumtingelei aufhört“, betont Wolfgang Röspel, „wir haben Trainingszustände, die für einen Profiverein nicht angemessen sind.“

Investorenmodell zur Finanzierung

Etliche Hallen haben Martin Erlmann (re.) und Wolfgang Röspel (3.v.re.), hier mit einer Hagener Abordnung und Heidelbergs Geschäftsführer Matthias Lautenschläger auf der Baustelle der neuen Heidelberger Arena, in erster und zweiter Bundesliga besucht. Foto: Phoenix Hagen

Die Kosten für die Trainingshalle werden auf 1,8 bis 2 Millionen Euro geschätzt. Bei einer ersten Sponsorenrunde warben die Phoenix-Verantwortlichen für das Projekt - und sind vorsichtig optimistisch. „Es muss ein Investorenmodell geben“, stellt Wolfgang Röspel klar, „da sind unsere Ideen auf fruchtbaren Boden gestoßen.“ Und Geschäftsführer Patrick Seidel ergänzt: „Mit Einreichung des Bauvorantrags haben wir ein Zeitfenster von zwei Jahren, in dem wir klären müssen, wie wir die Trainingshalle finanzieren und wie ihren nachhaltigen Betrieb sicherstellen wollen.“ Dazu plant man bei Phoenix, die Anerkennung als Jugendleistungs-Zentrum in Kooperation mit dem Theodor-Heuss-Gymnasium durch den Deutschen Basketball-Bund zu beantragen. Damit künftig in einer neuen Halle am Höing auch Jugend-Nationalteams trainieren können. Röspel: „Da sind doch ohnehin immer wieder Hagener Jungs dabei.“