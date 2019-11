Hohenlimburg bittet zum Verfolgerduell

Hohenlimburg. Für Fußball-Westfalenligist Hohenlimburg 10 geht es am Sonntag um den Anschluss an den Tabellenführer – und das gegen den direkten Verfolger.

Auf die Fußballbegeisterten wartet morgen um 15 Uhr im Kirchenbergstadion ein Leckerbissen, denn das Topspiel der Westfalenliga steht auf dem Programm. Der Drittplatzierte SV Hohenlimburg 1910 erwartet den Zweiten DSC-Wanne-Eickel. Die Zehner haben 26 Punkte auf der Habenseite, der Gast vier Zähler mehr. Beide wollen den Abstand auf Tabellenführer FC Finnentrop/Bamenohl möglichst verkürzen oder zumindest halten.

Der Tabellenplatz von Wanne-Eickel hat eigentlich Aussagekraft genug, Zehner-Coach Michael Erzen geht aber sogar einen Schritt weiter und zollt dem DSC allerhöchsten Respekt: „Das ist eine spielstarke Mannschaft, die taktisch gut ausgebildet und robust ist. Das ist womöglich die beste Mannschaft der Liga. Ich habe mich mit dem Coach von Finnentrop unterhalten, der hat das bestätigt.“ Die Hohenlimburger können mit 14 Gegentoren bisher die beste Abwehr aufweisen, aber auch der DSC hat mit 17 Gegentreffern bisher eine sehr stabile Hintermannschaft.

Daher stand bei den Zehnern diese Woche einiges auf dem Trainingsplan: „Wir haben fleißig trainiert und die Jungs haben sich gut vorbereitet. Spieleröffnung und das Defensivverhalten standen auf dem Programm. Wanne-Eickel hat eine gute Offensive und wir selbst müssen uns was einfallen lassen, wie wir im letzten Drittel zu Chancen kommen“, so Erzen.

DSC kommt ersatzgeschwächt

Bei den Zehnern fällt lediglich der spielstarke Mittelfeldakteur Saffet Davulcu aus, der im letzten Ligaspiel vor der Totensonntag-Pause beim BSV Schüren die Rote Karte kassierte. Ansonsten können die Zehner aus den Vollen schöpfen. Bei den Hernern sieht das Ganze allerdings anders aus, erklärt DSC-Coach Sebastian Westerhoff: „Die Pause hat leider nicht dazu geführt, dass einige verletzte Spieler wieder zurückkehren konnten.“ Ganz im Gegenteil. Die Verletzungsmisere habe sich beim DSC noch etwas verschlimmert, besonders nach dem Westfalenpokal-Aus gegen den SV Schermbeck vor dem spielfreien Wochenende. Am Sonntag werden neben einigen langzeitverletzten Akteuren nun auch noch Dawid Ginczek und Marvin Piechottka ausfallen. Die beiden besten Torschützen aufseiten des DSC. Ginczek laboriert noch an einer sehr schmerzhaften Prellung aus dem Schermbeck-Spiel, Piechottka zog sich in der Partie sogar einen Bänderriss zu. Die beiden haben bisher zusammen 18 der 38 DSC-Treffer erzielt.

Erzen erwartet ein gutes Spiel

„Wir haben immer noch richtig gute Spieler zur Verfügung, die dafür sorgen, dass wir das Spiel gewinnen können. Wir fahren nach Hohenlimburg, um drei Punkte zu holen“, ist Sebastian Westerhoff trotz der hochkarätigen Ausfälle positiv gestimmt. Auch Westerhoff hat sich für die Zehner schon einen Matchplan zurechtgelegt: „Das ist eine sehr zweikampfstarke Mannschaft. Unsere Absicherung nach Ballverlust muss gut funktionieren, damit wir nicht in schnelle Gegenstöße laufen. Wir werden mit unserem starken Spiel über die Außen versuchen, die Abwehr zu knacken“, so der DSC-Coach weiter.

Die Zuschauer können also ein hochklassiges Fußballspiel mit zwei spielstarken Teams erwarten. Michael Erzen würde gerne die drei Punkte am Kirchenberg behalten, zeigt sich aber bescheiden: „Wir freuen uns drauf, wer hätte gedacht, dass wir das Topspiel nennen können. Wenn wir uns da durchsetzen, wird es vor der Winterpause nochmal spannend.“