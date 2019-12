Hohenlimburg würde wieder verzichten

Wenn der Badminton Club Hohenlimburg heute und morgen zu seinem Doppel-Heimspieltag in der Zweiten Bundesliga antritt, besteht die große Chance, Weihnachten auf Rang eins zu verbringen. Heute ist um 14 Uhr der Hamburg Horner TV zu Gast in der heimischen Wiesenhall, morgen ist zur selben Zeit der TSV Trittau II zu Gast. Der BV RW Wesel liegt nur einen Zähler vor den zweitplatzierten Hohenlimburgern.

Allerdings würde der erste Tabellenplatz nach diesem Wochenende und auch darüber hinaus nur von sportlicher Relevanz sein. Der amtierende Zweitliga-Meister hat im April seine Teilnahme an der Relegation zur Bundesliga abgesagt, weil ein Aufstieg für Verein und Spieler nicht zu stemmen sei. Bei einer wiederholten Meisterschaft würde sich daran nichts ändern, das hat organisatorische, finanzielle und sportliche Gründe.

Üppige Vorgaben vom Verband

Die Vorgaben der Deutschen Badminton-Bundesliga sind ordentlich. Neben üppigen Erhöhungen der Melde- und Schiedsrichtergebühren wird unter anderem verlangt, dass bei jedem Spiel eine Mindestkapazität von 150 Sitzplätzen zur Verfügung steht, egal wie viele Zuschauer tatsächlich da sind. Das würde für den BCH eine Verdoppelung bedeuten – Stühle sind dafür aber nicht vorhanden.

Darüber hinaus plante die Bundesliga damals bei jedem Spiel ein Live-Video-Signal zu produzieren, um die Partien über einen Streaming-Dienst im Internet zu übertragen. Für die Technik dazu sind die Vereine zuständig – das heißt, die Kosten tragen die Vereine selbst. Um in der Bundesliga konkurrenzfähig zu sein, müsste der Verein dazu hochkarätige Spieler an Land ziehen, was weitere Kosten verursachen würde. Denn auch wenn das Niveau für eine gute Platzierung in der zweiten Liga reicht, eine Klasse höher spielen fast nur Profis.

Ein weiteres Problem sind die Spielzeiten in der Bundesliga. Manche Begegnungen sollen unter der Woche am Mittwoch stattfinden. Für den BCH stellt das zwei Probleme dar: Zum einen wird die Wiesenhalle unter der Woche auch vom Schulsport und anderen Vereinen genutzt und zudem ist ein Umbau der Sporthalle unter der Woche unmöglich.

BCH-Spieler sind keine Profis

Damit geht es direkt zum nächsten Problem – der sportliche Aufwand. Die Bundesliga-Profis richten ihr Leben nach dem Badminton aus. Die BCH-Eigengewächse wie Fabian Stoppel, Christian Bald, Malte Laibacher und Sebastian Haardt haben entweder 40-Stunden-Jobs oder befinden sich in den letzten Zügen des Studiums. Alles was danach geschieht ist Freizeit, ein Hobby ohne Verdienst. Für ein mögliches Auswärtsspiel unter der Woche in Bayern müssten die berufstätigen Akteure wohl zwei Urlaubstage nehmen. Dazu würde sich auch der Trainingsaufwand erhöhen.

Bereuen die Spieler acht Monate später den Verzicht auf die Bundesliga? Keineswegs, wie Fabian Stoppel sagt: „Ich kann sagen, dass ich es nicht bereue. Aufgrund meiner beruflichen Entwicklung finde ich immer weniger Zeit zum Trainieren und bin froh, dass wir diesen Schritt nicht gewagt haben.“ Christian Bald schließt sich seinem Teamkollegen an: „Ich bereue es auch kein Stück. Die Doppelbelastung mit Masterstudium und Arbeit neben dem Sport beansprucht meine gesamte Energie. In der 2. Bundesliga macht es zurzeit super Spaß. Der Spaßfaktor steht bei uns im Vordergrund.“

Genau so wird es auch in der kommenden Saison sein – vielleicht ja wieder als Meister der zweiten Liga.