HSG Herdecke/Ende siegt in letzter Sekunde

Grandioser Hinrunden-Ausklang für Handball-Landesligist HSG Herdecke/Ende: Gegen den Tabellenzweiten Westfalia Herne gewann das Team von Stephan Hellwig nach packendem Spielverlauf in letzter Sekunde durch einen von Gero Neuhoff verwandelten Strafwurf mit 25:24 (14:14). Vorausgegangen war ein Herdecker Ballgewinn und Foul an Max Rust, der am eigenen Kreis den finalen Konter einleiten wollten. Die Schiedsrichter zeigten dem „Sünder“ die Rote Karte und auf den Punkt. „Der Sieg war sicher glücklich, aber nicht unverdient, denn wir haben großartig verteidigt, wobei Keeper Formella die Bestnote verdient hat“, resümierte Hellwig. HSG: Formella, M. Rust (8), Neuhoff (5), Dannemann (3), Hofmann (3), Trenkelbach (2), Höntsch (2), Jung (1), Münch (1).