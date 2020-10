HSK unterbricht die Fußballligen: So geht es in Hagen weiter

Der Fußballkreis Hochsauerlandkreis (HSK) hat auf die steigenden Coronazahlen reagiert. Der Spielbetrieb der A- bis C-Liga sowie der Jugend ist für die nächsten zehn Tage ausgesetzt. Blüht den Sportlern im Kreis Hagen/Ennepe-Ruhr Ähnliches? Wir sprachen mit dem Kreisvorsitzenden Peter Alexander über die aktuelle Entwicklung und erfuhren seine Einschätzung zum weiteren Saisonverlauf.

1Peter Alexander, im Sauerland ruht der Fußball in den nächsten Tagen aufgrund der hohen Infektionszahlen. Kommt das nun auch auf die Hagener Fußballer zu?

Bisher ist so etwas bei uns nicht angedacht. Wir halten uns genaustens an die Vorgaben des Verbandes und des Gesundheitsamts. Solange wir von dort keine Einschränkungen erfahren, wird der Spielbetrieb erst einmal fortgeführt.

2Melden sich viele Mannschaften bei Ihnen, die aktuell verunsichert sind oder nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen?

Nein, eigentlich gar nicht. Wir hatten in unserem Gebiet ja auch schon Mannschaften mit beispielsweise Ennepetal und Hellas/Makedonikos in Hagen, die sich in Quarantäne begeben müssen. Das machen die Teams dann auch, warten 14 Tage und starten dann wieder. Da gibt es keine Probleme.

3Gibt es denn viele Absprachen im Verband, um auf die neuesten Entwicklungen einzugehen?

Ja, am 4. November findet bspw. die nächste Videokonferenz statt. Normalerweise treffen wir uns immer in Kaiserau, das ist aktuell nicht möglich, also wird sich virtuell getroffen. Zudem gibt es am ersten Montagabend im Monat immer eine Zusammenkunft mit den Staffelleitern, bei der wir uns über die neuesten Entwicklungen austauschen und besprechen, wie es weitergeht.

4Wie ist denn Ihre persönlich Meinung: Wird die Saison zu Ende gespielt werden können?

Leider kann ich mir bei den Entwicklungen nicht vorstellen, dass wir die Saison einfach so weiterspielen können. Ein Erfolg wäre es schon, wenn wir es schaffen, die Hinrunde zu Ende zu spielen. Denn vor dem Saisonstart wurde extra die Satzung geändert. Es ist nun vorgesehen, dass wenn wir die Hinrunde fertig gespielt haben, der Tabellenstand genommen wird. Dann könnten wir zumindest Auf- und Absteiger benennen. Ansonsten wird die Saison abgebrochen.

5 Das wäre nach der vergangenen Saison aber der ungünstigste Ausgang.

Ja, wir wollen sehr gerne zumindest Auf- und Absteiger benennen. In der vergangenen Saison hat der Kreis alle aufsteigen lassen, wo es nur ging. Das muss sich nun auch wieder regulieren. Wir müssen aber nun abwarten, was noch auf uns zukommt.

Mit Peter Alexander sprach Linda Sonnenberg