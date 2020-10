In der Kreisliga B bleibt Breckerfeld II an der Spitze

Hagen. Kreisliga B: Breckerfeld führt die Tabelle weiter an, während Hagen 11 III im Verfolger-Duell schwächelte. Zwei Partien fielen wurden abgesagt.

In der Fußball-Kreisliga B1 hat die Reserve von Schwarz-Weiß Breckerfeld durch den sechsten Sieg im siebten Saisonspiel die Tabellenführung verteidigt. In der Gruppe 2 wurde die Partie zwischen Hagen United und dem FSV Gevelsberg III aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls bei den Gästen abgesagt.

Gruppe 1: Schwarz-Weiß Breckerfeld II – SV Hohenlimburg 10 III 2:1 (0:1). Alpha Oumar Bah brachte die Zehner schon früh in Führung (17.). Nach dem Seitenwechsel drehten Justin Mickenhagen-Cox (52.) und David Schumacher (78.) dann die Partie und verteidigten mit ihren Toren den Spitzenplatz in der Kreisliga-Tabelle.

FC Herdecke-Ende III – SpVg Hagen 11 III 1:0 (0:0). Im Topspiel ließ Yannik Lückel die Gastgeber in der 58. Spielminute jubeln. Herdecke klettert auf Rang zwei, die Elfer fallen durch die erste Saisonniederlage auf Tabellenplatz vier zurück.

FC Bosna Hagen – FC Hellas/Makedonikos Hagen II 4:2 (1:1). Trotz 36-minütiger Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte waren die Gastgeber dank Treffern von Amir Smajic (4.), Felix Pflichtenhöfer (50.), Mirza Kovacevic (70.) und einem Eigentor von Choudi Mbatem am Ende oben auf. Anastasios Gouziotis (18./90.+2) war für die Griechen zweimal erfolgreich.

SG Vorhalle 09 II – Blau-Weiß Vorhalle 0:4 (0:1). Dominik Brauckhage war auf Seiten der Gäste der überragende Spieler auf dem Feld. Durch seine vier Treffer in der 32., 75., 77. und 86. Spielminute verbessert sich Vorhalle mit zwölf Punkten auf Rang sechs.

Hasper SV II – TSK Hohenlimburg II 1:3 (0:1). Baris Öztürk schoss den TSK kurz vor der Pause in Führung. Kilic Sahin erhöhte (56.), ehe Haci-Emre Güner den HSV in der 65. Minute noch einmal hoffen ließ. Mit dem Schlusspfiff machte Ömer Bahadir für Hohenlimburg dann alles klar.

SC Berchum/Garenfeld III – SC Zurstraße 70 4:1 (1:1). Robin Scheuerer (36.), Luca Falke (47.), Niklas Bräutigam (60.) und Rene Goede (80.) sicherten dem SC die drei Punkte. Imad Louchiri schoss Zurstraße im Waldstadion zunächst in Führung (23.).

TSV Dahl – RSV Selbecke 3:1 (0:1). Tobias Hoffmann traf für Selbecke früh zum 1:0 (16.). Zum Punktgewinn reichte es für die Gäste aber nicht, weil Christian Hyski (63.), Max Born (79.) und Lenard Dreher (90.) die Partie nach dem Seitenwechsel für den TSV drehten.

Gruppe 2: SC Berchum/Garenfeld IV – TSV Fichte Hagen III 3:4 (0:2). Die Gastgeber bleiben Tabellenschlusslicht, Fichte hingegen verbessert sich dank Treffern von Valdrin Ahmeti (8.), Piet Dukatz (29./72.) und Gercheng Tran (88.) auf Platz fünf. Andrej Lubimow (53.), Marc Lobbe (65.) und Rene Schanzenbächer (68.) konnten die Niederlage für den SC nicht verhindern.

FC Herdecke-Ende II – SpVg Linderhausen II 2:2 (0:1). Turbulente Schlussphase in Kirchende: Zunächst schoss Lukas Tomaschewski in der 90. Spielminute das 2:1 für die Gastgeber, in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Linderhausen dann aber noch der Ausgleich. Luca-Paul Scupin erzielte das zwischenzeitliche 1:1 (48.).

TuS Esborn II – TuS Hasslinghausen II 4:2 (2:1). Marvin Skasa (35./47./61.) traf für Esborn gleich dreifach, auch Timo Kivilaht konnte sich für die TuS-Reserve in die Torschützenliste eintragen (7.).

RSV Altenvoerde – SV Fortuna Hagen 2:4 (1:3). Dank Daniel Bohrmann (4.), Cem Catak (14./21.) und Volkan Özbek (61.) verbessern sich die Fortunen mit zehn Punkten auf Platz sechs.