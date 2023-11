Integration durch Sport: In Hagen bitte mehr davon!

Hagen Im Hasper Box-Sport-Club werden junge Menschen von der Straße geholt. Unser Autor hält den Club für ein starkes Erfolgsprojekt.

Beim komplexen Reizthema Migration habe ich eine klare Meinung: Ich freue mich, wenn die Integration klappt - und mir bereitet es hingegen aber umso größere Sorgen, wenn die Herausforderungen zu stark überwiegen. In Hagen hat man manchmal leider den Eindruck, dass die Folgen gescheiterter Integrationspolitik sichtbarer sind, als die vielen positiven Beispiele, die man immerhin suchen muss.

Die Arbeit des Box-Sport-Clubs ist ein schillerndes Erfolgsprojekt. Gerne mehr davon, denn jedes Kind, das frühzeitig vom Weg in die Kriminalität abgebracht wird, ist ein langfristiges Investment in den Frieden in unserer Gesellschaft. Dass dort jeder eine Chance bekommt, der sich an die Regeln hält, finde ich gut. Integration ist weder Bringschuld noch selbstverständlich - sondern harte Teamarbeit. Jeder wird gebraucht.

