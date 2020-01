Er gilt als Ikone des Hagener Handballs, spielt seit 1991 für den VfL Eintracht Hagen, erlebte mit dem Verein Auf- und Abstiege von der Bezirksliga bis hin zur 2. Bundesliga: Die Rede ist von Jan Wilhelm. Obwohl der 35-Jährige schon vor zwei Jahren aus der ersten Mannschaft verabschiedet wurde und nur noch in der Reserve spielen wollte, folgte diese Saison aufgrund von Verletzungen das Comeback im Drittliga-Team, wenn auch nur für zwei Spiele – ein krönender Abschluss. Die meisten bringen den Linksaußen mit dem VfL Eintracht in Verbindung, seine Wurzeln sind allerdings bei einem anderen Klub - bei der SG TuRa Halden-Herbeck. Und genau dorthin verschlägt es Wilhelm auch wieder nach dieser Saison, womit das Kapitel Eintracht Hagen nun sein Ende findet.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Seit 1991 bei Eintracht Im Jahr 1988 startete Jan Wilhelm bei TuRa Hagen mit dem Handball, seit 1991 ist er für den VfL Eintracht Hagen aktiv. Als A-Jugendlicher half der Linksaußen 2001 erstmals in der ersten Mannschaft, damals in der Regionalliga, aus. 2015 und 2017 war Wilhelm dabei, als der VfL Eintracht jeweils in der Relegation den Sprung in die 2. Bundesliga schaffte. Danach verabschiedete er sich in die zweite VfL-Mannschaft in die Verbandsliga, half im November aber noch zweimal im Drittliga-Team aus.

Denn Wilhelm wird ab der nächsten Spielzeit als Spielertrainer bei der SG TuRa Halden-Herbeck aktiv sein, kehrt - nachdem er bereits 1988 seine ersten Schritte bei TuRa auf dem Feld machte - wieder zurück. Die Verbindung riss über die Jahre allerdings nie ab, dafür sorgten vor allem auch Katharina Stein, bis zum letzten Jahr noch Trainerin der SG-Damen, und Jugendwart Mark DiLiberto– beide sind gute Freunde von Wilhelm und echte Urgesteine des Vereins. „TuRa ist ein sehr familiärer Verein, du kommst dahin und bist nicht außen vor, das macht schon viel aus“, gefällt Wilhelm das Klima dort. Auch weil der VfL Eintracht immer mehr auf jüngere Spieler im Seniorenbereich setzt und Wilhelm damit zum Dienstältesten geworden ist, entschied er sich für die neue Herausforderung.

Sein letztes Drittligaspiel für den VfL Eintracht Hagen: Jan Wilhelm im Spitzenspiel gegen den Wilhelmshavener HV. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Gemeinsam mit TuRa-Herrenwart Christoph Kaiser und SG-Leiter Dietmar Zweibäumer geht er das „Projekt Drei“, wie es genannt wird, an. Der Name verweist auf das Ziel der Zusammenarbeit: Innerhalb von drei Jahren möchte man von der Kreisliga den direkten Sprung in die Landesliga schaffen. Der Fokus soll dabei auf der Jugendarbeit liegen, jetzt beispielsweise C- oder D-Jugendlichen sollen die Möglichkeit geboten bekommen, irgendwann in den Seniorenbereich zu wechseln. „Wir sind einer der größten Hagener Ausbildungsvereine, verlieren im Moment aber zu viele talentierte Spieler an höherklassige Vereine“, moniert Kaiser, der mit Wilhelm dies nun versucht wieder in die entgegengesetzte Richtung zu lenken.

Gute Voraussetzungen bei TuRa Halden

Sein Vorhaben beschreibt Wilhelm, der bereits einen Großteil der Mannschaft kennt, wie folgt: „Ich will Euphorie, Bock und Eigendynamik reinbringen, um meinen Heimatverein nach vorne zu bringen.“ Die Voraussetzungen dafür sind nicht die schlechtesten, denn die SG TuRa kann mit zwei Sporthallen, einem Rasenplatz und einem Vereinsheim in Halden gute Bedingungen aufweisen. „Wir freuen uns auf den Start des Projekts und glauben, dass es machbar ist, dieses auch letztendlich erfolgreich abzuschließen“, gibt sich Zweibäumer optimistisch.

Es kommt deutlich hervor, dass der Mann mit der Nummer drei auf dem Feld sich dieser Aufgabe aus Leidenschaft stellt. Auf die Frage, warum Wilhelm sich nicht nur auf das Trainer-Dasein konzentriert, entgegnet er: „Zum einen besitze ich noch einen intakten Körper, der es mir ermöglicht, den Sport auszuüben, den ich so liebe und zum anderen kann ich den Jungs so aktive Tätigkeiten durch Vormachen besser zeigen und sie auf der Platte unterstützen.“ Mit der Zeit soll die eigene spielerische Aktivität dennoch nachlassen. „Eine schöne Sprungkraft und ein ganz pfiffiges Handgelenk habe ich aber immer noch“, erzählt „Willi“ mit einem Augenzwinkern.