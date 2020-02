Jetzt erwartet HSG Herdecke/Ende Spitzenreiter am Donnerstag

Das hatten sich die Landesliga-Handballer der HSG Herdecke-Ende wohl anders vorgestellt. Das Top-Spiel gegen Tabellenführer RSV Altenbögge-Bönen wurde am Sonntagmittag nach der Unwetterwarnung vor dem Orkantief „Sabine“ vorsichtshalber abgesagt, nachdem sich die Gäste abgemeldet hatten (wir berichteten). Die Hin- und Rückreise nach Herdecke sei zu gefährlich. Da die Wochenenden bis Ostern belegt sind, muss in der Woche gespielt werden. Das geschieht kurzfristig, bereits am Donnerstag um 20 Uhr erwartet die HSG den Spitzenreiter nun in der Bleichsteinhalle.

„Für die Zuschauer wäre es natürlich schöner, wenn wir am Wochenende spielen. Doch durch das Karneval-Wochenende und die Vorgabe des Verbandes, das Spiel bis Ostern nachgeholt zu haben, war das nicht anders zu organisieren“, erklärte Herdecker Trainer Stephan Hellwig: „Das ist schade.“ Der Handballverband Westfalen hatte den Mannschaften nach der Unwetterwarnung eingeräumt, die Spiele in Eigenregie abzusagen. Eine generelle Absage des Spieltages blieb aber aus. „Wir hätten gerne gespielt, aber Sicherheit geht natürlich vor“, sagte Hellwig: „Wir haben uns seit Wochen auf dieses Spiel gefreut und hart trainiert. Es ist schade, dass das Spiel ausfällt, aber wir verstehen natürlich die Entscheidung des Gegners.“, so Hellwig. Das Spiel der zweiten Mannschaft der Herdecker am Bleichstein war vorher bereits auch abgesagt worden.

Rückreise nach Sundern zu gefährlich

Auch die Nachbarn der HSG Wetter/Grundschöttel reagierten auf das Unwetter. Die Landesliga-Damen der HSG sagten ihr Spiel gegen den HV Sundern in beidseitigem Einverständnis ab „Die Mannschaft aus Sundern müsste genau in der Zeit, in der der Sturm am stärksten ist, wieder ins Sauerland zurückfahren. Das wäre zu gefährlich. Deswegen haben wir in Absprache das Spiel abgesagt“, so Michael Wieczorek, Übungsleiter der HSG-Damen. Auch das Spiel wäre wichtig gewesen, mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn hätte Wetter/Grundschöttel sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen können. „Ich hätte heute die gesamte Mannschaft zur Verfügung gehabt und dementsprechend gerne gespielt. Hätten wir das Spiel gewonnen, wäre das ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt gewesen. Aber da machst du nichts“, so Wieczorek. Das Spiel der Zweitvertretung in der Damen-Kreisliga gegen den TV Hasperbach wurde ebenfalls aus Sicherheitsgründen abgesagt. 12. April bzw. 1. Mai sind nun die Nachhol-Termine.

21:20-Erfolg gegen Hasperbach

Das Kreisliga-Spiel der Herren der HSG Wetter/Grundschöttel hingegen fand am frühen Nachmittag trotz des Sturmes statt. Die HSG konnte mit einem knappen 21:20 (10:10)-Sieg gegen den TV Hasperbach den Rückstand auf die Tabellenspitze gering halten. Lauritz Zeschky erzielte in der vorletzten Minute den Siegtreffer für die Gastgeber, bei denen Lukas Wicher (8/2) die meisten Tore beitrug. Neben ihm trafen Zeschky (4), Dennis Seifert (4), Marcel Kamp, Markus Born, Daniel Langenscheidt, Jan Weyer und Marius Kreft (je 1) für die HSG.