JJ Mann ist zurück in der ProA – nun spielt er gegen Phoenix

Trier/Hagen. Nach einem kurzen Intermezzo in Mexiko zieht es JJ Mann zurück in die 2. Basketball-Bundesliga ProA – zu einem Konkurrenten von Phoenix Hagen.

JJ Mann wird bald zurück sein in der Ischelandhalle, dann aber als Gegner von ProA-Zweitligist Phoenix Hagen: der US-amerikanische Basketball-Profi, der sich vergangene Saison in die Hagener Fan-Herzen spielte, wechselt zu den Gladiators Trier. Die Moselstädter verkündeten den Transfer an diesem Freitag. Zuvor spielte der treffsichere Forward beim mexikanischen Profiklub Soles de Mexicali, aber nach nur zwei Monaten folgte die Trennung.

Haris Hujic fällt verletzt aus

Trier reagierte damit auf den verletzungsbedingten Ausfall von Haris Hujic (ehemals Phoenix-Jugend/BG Hagen). „Wir möchten einen sehr variablen Basketball spielen, daher haben wir nicht zwangsläufig einen positionsgetreuen Ersatz für Haris gesucht“, erklärte Gladiators-Trier Don Beck in einer Pressemitteilung. „JJ bringt genau die Attribute mit, die unser junges Team braucht und die dafür sorgen werden, dass wir Spiele gewinnen. Daher sind wir sehr glücklich darüber, dass JJ zu uns kommen und unser Team mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten als Anführer bereichern wird.“

JJ Mann auf dem Weg zum Korb. Foto: Michael Kleinrensing

Mann sagte, dass die Moselstadt schon länger auf seinem Radar gewesen sei. „Ich habe nur Gutes über den Verein und die Stadt gehört und meine Familie und ich freuen uns sehr darauf, nach Trier zu kommen. Ich habe es immer geliebt, in Trier zu spielen, und es wird toll sein, jetzt in Grün zu spielen. Es wird eine großartige Saison werden.“

In der vergangenen ProA-Saison hatte der 1,98 Meter große Mann mit durchschnittlich 15,8 Punkten, 3,9 Rebounds und 2,8 Assists in über 30 Minuten pro Spiel maßgeblichen Anteil am Playoff-Einzug von Phoenix Hagen. Bereits in der Saison 2015/16 lief er für Phoenix auf, damals noch in der BBL. An einem Verbleib von Mann hatten sowohl er selbst als auch die Phoenix-Verantwortlichen in diesem Sommer Interesse, jedoch entschied sich der Amerikaner zu einem Wechsel nach Mexiko. Nach zehn absolvierten Saisonspielen verkündeten die Soles de Mexicali Manns vorzeitigen Abschied.

