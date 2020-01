Jugend des FC Wetter reitet auf Erfolgswelle

Die D-Junioren des FC Wetter schwimmen weiter auf der Erfolgswelle. Nach dem Titelgewinn in der Kreisliga B zu Anfang des vergangenen Monats schlägt sich die Mannschaft von Trainer Hakan Tiryakioglu auch in der laufenden Hallenrunde achtbar.

Am vergangenen Wochenende waren die U12-Kicker vom Harkortberg bei gleich drei Hallenturnieren am Start. Am Samstag belegte die FC-Jugend den zweiten Platz beim Turnier des SC Wengern im Sportzentrum Oberwengern. Einen Tag später teilte sich die Mannschaft der Wetteraner auf zwei Wettkämpfe auf: Ein FC-Team nahm an einem Turnier in Beckum teil, ein anderes ging zeitgleich in Arnsberg aufs Parkett. Auch hier belegten die Nachwuchs-Kicker des FC jeweils Podestplätze. „Unser aktueller Erfolg kommt aber bestimmt nicht von Ungefähr, dafür haben wir auch viel trainiert und alles gegeben”, erklärt Coach Tiryakioglu.

FC engagiert Athletiktrainer

Denn neben den Einheiten auf dem Fußballplatz bemüht sich der Nachwuchs-Coach der Rot-Weißen zusätzlich zur Technik und Taktik auch um ein ausgewogenes Programm ohne Ball: „Die D-Jugend ist das Alter, in dem die Kinder am meisten mit auf den Weg bekommen. Daher ist dieser Jahrgang außergewöhnlich wichtig”, weiß der Jugendtrainer.

„Daher machen wir neben dem normalen Training auch einiges für den Körper. Ich habe zum Beispiel Athletik-Trainer Jermaine Gray engagiert, der den Jungs zeigt, wie man seinen Körper stärkt. Das ist beispielsweise für Zweikämpfe sehr wichtig. Dazu gibt uns Jermaine auch einige hilfreiche Kräftigungsübungen mit auf den Weg. So können wir den Körper vor dem Training oder Spiel richtig auf Temperaturbringen und Verletzungen effizienter vorbeugen”, so Tiryakioglu.

Doch damit nicht genug: Zwischen den Feiertagen nahmen zwei Spieler der D-Junioren des FC an einem Techniktraining von BVB-Trainer Zeljko Bulajic teil. „Er hat den Jungs wichtige Tipps mitgegeben. Es ging in erster Linie um die Schusstechnik, da wurde noch viel an den Feinheiten gearbeitet. Den Jungs hat die Einheit bei Zeljko riesigen Spaß gemacht”, erinnert sich Tiryakioglu.

Und die harte Arbeit zahlt sich nicht nur für die ganze Mannschaft in Erfolgen aus: „Auch die größeren Vereine aus dem Umkreis werden immer wieder auf unsere Spieler aufmerksam. Seit September trainiert ein Spieler von uns regelmäßig bei der U12 des VfL Bochum mit, in dieser Woche hat ein weiterer meiner Spieler zum ersten Mal beim VfL mittrainiert. Das macht mich als Trainer natürlich stolz”, so Tiryakioglu über den Erfolg.

Darüber hinaus stehen zwei weitere Nachwuchs-Spieler des FC derzeit im Kader der Hagener Kreisauswahl. „Das sind natürlich alles tolle Geschichten. Seit ich die Jungs vor drei Jahren übernommen habe, spielen wir in jedem Jahr in der Kreisliga A mit. Teilweise mit viel größeren Vereinen. Diesen Weg wollen wir auch weitergehen”, kündigt der Trainer der Harkortberg-Kicker an.

Saisonstart bei der SpVg Hagen 11

Am 1. Februar startet die Kreisliga-A-Saison für die Junioren des FC mit dem Spiel bei der SpVg Hagen 11. Bis dahin will Tiryakioglu mit seinen Schützlingen weiter intensiv arbeiten, um am Ende mindestens einen Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle einzunehmen. „Wir freuen uns schon auf die Kreisliga A. Das wird ein Erlebnis für uns”, so der Trainer.

Für den Erfolg in der anstehenden Saison hat Tiryakioglu für seine Nachwuchs-Kicker darüber hinaus eine Physiotherapeutin aus Wetter engagiert. „Sie zeigt den Jungs, wie sie sich richtig aufwärmen und wie wichtig das Dehnen ist, um sich nicht zu verletzen. Die Jungs nehmen das gut an, und ich denke, da werden wir langfristig von profitieren“, so der Übungsleiter.