Kein Training, aber in Volmarstein wird fleißig geritten

Welche Regeln gelten jetzt im Bereich des Pferdesports im Zuge der Corona-Pandemie? Eine Frage, die sich nach dem erneuten Lockdown für den Amateursport insbesondere Reitschulen und Vereine mit Schulpferden stellt. Beim RV Volmarstein etwa, so Pressesprecherin Kristina Rüth auf Anfrage, werde angesichts des guten Wetters momentan mit dem entsprechenden Abstand noch viel draußen geritten. „Aktuell findet aber kein geplantes Training statt“, sagt sie.

Die unlogisch erscheinende Begrenzung auf zwei Pferde auf dem Außenplatz durch die Corona-Schutzverordnung hatte viele Verständnisprobleme verursacht. Die Pferdesportverbände Rheinland und Westfalen führten deshalb ausführliche Gespräche mit den zuständigen Ministerien. Jetzt gab es Klarstellungen vom Land NRW: Auf besonders großen Flächen, wie sie auf Pferdesportanlagen zur Verfügung stehen, könne sich auch eine höhere Personenzahl bewegen. Damit wurde die von den Verbänden vorgeschlagene Relationsgröße von 200 Quadratmetern je Pferd - vier Pferde auf einer Fläche von 20x40 m - bestätigt. Das gilt sowohl auf den Außenplätzen als auch in der Reithalle.

Für das Bewegen der Pferde ist in der Corona-Schutzverordnung eine Sonderregelung der Reithallen-Nutzung vorgesehen. Das Verbot des Sport- und Trainingsbetriebs stellte die Vereine und Reitschulen vor das Dilemma, eine Lösung für die unerlässliche Aufsicht beim Bewegen der Pferde zu finden. Auch hier stellt das Land klar, dass die Anwesenheit eines Reitlehrers erforderlich ist. Auch gehöre die Versorgung und Pflege der Pferde vor und nach der Bewegung zu den zu beaufsichtigenden Aspekten.

Einzelunterricht nur nach Bedarf

Der übliche Reitunterricht sei aber laut der aktualisierten Version der Corona-Schutzverordnung nach wie vor unzulässig, hieß es zunächst. Dann vermeldete der Pferdesportverband Westfalen in dieser Woche in einer weiteren Aktualisierung, dass Einzelunterricht im Freien - nicht aber in der Halle - nun doch erlaubt sei. Das sei auch auf das Einzel-Voltigieren übertragbar. In Volmarstein wird diese Möglichkeit nur begrenzt genutzt. „Nach Bedarf findet Einzelunterricht draußen statt“, sagt Kristina Rüth. Ob man künftig organisiertes Training etwa im Springen anbiete, sei dagegen fraglich. „Uns fehlt noch die richtige Idee, wie man Einzelunterricht für alle draußen gerecht organisieren soll. Und wir haben ja alles Material schon in die Halle geräumt“, sagt sie, „es ist die Frage, ob es den Aufwand lohnt, wieder hinauszugehen.“