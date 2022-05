Kevin Großkreutz besiegelt den Abstieg der SpVg. Hagen 11

Dortmund. Zweimal geht die SpVg. Hagen 11 gegen den TuS Bövinghausen in Führung, doch am Ende macht ein Ex-Bundesliga-Profi das entscheidende Tor.

Eine große Überraschung war es nicht mehr, weh tat es dennoch: Die SpVg. Hagen 11 wird aus der Fußball-Westfalenliga absteigen. Eine 2:3 (1:1)-Niederlage gegen Tabellenführer TuS Bövinghausen besiegelte die Rückkehr der Elfer in die Landesliga.

Dabei begann die Partie der Hagener in Dortmund gut: Niklas Wilke brachte die Mannschaft von Trainer Christian Fohs in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der Tabellenführer Bövinghausen, der durch den 3:0-Sieg des FSV Gerlingen am Donnerstagabend gegen DJK TuS Hordel schon als Aufsteiger feststeht, konnte direkt antworten: Sebastian Mützel, Toptorschütze der Dortmunder, glich zum 1:1 aus (30.).

Elfmeter sorgt für erneute Führung

Und auch wenn der Aufsteiger schon vor der Partie angekündigt hatte, dass es am Abend eine Feier geben sollte, so taten die Hagener doch alles, um diese zu vermiesen. Mit einem verwandelten Elfmeter brachte Stefan Schwan die Elfer erneut zum 2:1 in Führung (77.).

Mit dem Sieg hätte die Fohs-Mannschaft eine letzte Resthoffnung auf den Klassenerhalt wahren können. Doch diese verringerte erst Ilias Anan, der für den TuS in der 84. Minute zum 2:2 ausglich und dann machte Ex-BVB-Profi Kevin Großkreutz in der Nachspielzeit alle Westfalenliga-Träume zunichte und erhöhte für die Hausherren auf 3:2 (90.+1.).

Dennoch zeigten sich die Hagener im Anschluss als faire Verlierer und überreichten dem künftigen Oberligisten erste Präsente zum Aufstieg.

SpVg. Hagen 11: Nieder; Möller (26. Marrano), Siljeg, Vormann, Wilke, Fischer, Endt-Knauer, Ibeme, Warkotsch, Jenusch (75. Demirtas), Schwan (83. Restieri).

