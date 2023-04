Kleine Phoenix-Rotation zieht in Bremerhaven den Kürzeren

Bremerhaven. Phoenix Hagen unterliegt auswärts den Eisbären Bremerhaven. Im Norden fehlt den Gästen nicht nur Kristofer Krause, sondern auch zwei „Big Men“.

Mit einer buchstäblich kleinen Rotation hatte Phoenix Hagen am 31. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga ProA einen schweren Stand bei den Eisbären Bremerhaven. Den Hagenern fehlten am Mittwochabend mit Tim Uhlemann und Luukas Vaara krankheitsbedingt gleich zwei lange Leute, was Trainer Chris Harris zur Improvisation zwang. Und das klappte zwischenzeitlich nicht schlecht: Zum Ende des dritten Viertels lagen die Gäste knapp vorne, aber durch einen starken Endspurt setzten sich die Eisbären mit 95:87 (56:43) durch. Es war aber vor allem der schwache zweite Spielabschnitt, der die Hagener am Ende mit leeren Händen dastehen ließ.

Bremerhavens Oehle setzt sich durch

Phoenix war dazu gezwungen „Small Ball“ zu spielen, also mit kleinen Aufstellungen zu agieren. Und das bedeutete nicht nur für den einzig verbliebenen Center Marcel Keßen Schwerstarbeit, sondern auch für die Flügel Marvin Omuvwie und Lorenz Bank, die viel am Brett ackern mussten. Die Marschroute der Eisbären war klar: Es ging viel über den zuletzt sehr starken Hünen Robert Oehle, und das funktionierte auch gut. Der 2,09-Meter-Mann tankte sich immer wieder unterm Korb durch, Omuvwie musste mit im ersten Viertel mit schon drei Fouls erstmal lange auf die Auswechselbank.

Hagens Routinier JJ Mann (links) übernimmt im Angriff die Verantwortung für sein Team. Foto: Jörg Laube

Abgesehen davon hielten sich die Gäste achtbar im Spiel. Mit einem 11:4-Lauf zum 33:36 hatte Phoenix das Momentum auf seiner Seite, doch die folgerichtige Auszeit schien wie ein Weckruf für die Eisbären gewesen zu sein. Bremerhaven enteilte mit einer 16:2-Serie auf 49:38 (17.). Die Norddeutschen ließen den Ball schnell laufen, zu schnell für etwas behäbige Hagener, die erstmals zweistellig zurücklagen. Routinier Oehle hatte zur Halbzeit schon 14 Punkte auf dem Konto, während bei Phoenix Marcel Keßen (15) und JJ Mann (11) herausstachen. Aber an Offense mangelte es Phoenix im Norden nicht. 56 zur Halbzeit kassierte Punkte – davon 34 im zweiten Viertel – waren ein ganz schönes Pfund, zudem sammelten die Volmestädter in den ersten 20 Minuten gerade mal neun Rebounds ein.

Starker Hagener Lauf

Völlig verwandelt kamen die Hagener aus der Kabine: Kyle Castlin und JJ Mann liefen heiß, aber auch defensiv hatten man nun endlich den Zugriff und machte den Eisbären jeden Wurf schwer. Bei Castlins Sprungwurf zum Stand von 62:59 (26.) war die Partie wieder offen. Und als Mann einen Wurf zum 69:70 (30.) verwandelte, flippten die Hagener Fans völlig aus. Bremerhavens Coach Steven Key nahm eine Auszeit – und ziemlich genau damit war die Schwächephase der Gastgeber auch wieder beendet.

Die Eisbären zeigten sich am 31. Spieltag nicht nur unterm Korb durchsetzungsstark, sondern auch treffsicher von der Dreierlinie (insgesamt 50 Prozent). Durch einen Distanzwurf von Simon Krajkovic ging Bremerhaven mit 86:80 in Front (37.), und als Daniel Norl einen Dreier aus der linken Ecke zum 89:82 (39.) versenkte, zeichnete sich die Vorentscheidung ab.

Kapitän Marcel Keßen konnte nicht mehr mitwirken, da er sich kurz zuvor sein fünftes Foul abgeholt hatte. Im Hagener Angriff lief bis zur Schlusssirene nicht mehr viel zusammen, während Bremerhaven von der Freiwurflinie keine Schwäche zeigte. Wermutstropfen für Phoenix: Den direkten Vergleich hat man für sich entschieden.

Statistik

Phoenix: Thompson (2), Iloanya, Cikara, Kraushaar (15), Murphy (6, 6 Assists), Keßen (17, 6 Rebounds), Omuvwie (5), Mann (25), Castlin (15), Bank (2).

Topscorer Bremerhaven: Oehle (24, 11 Rebounds), Krajcovic (12), Frierson (12), Norl (14).

