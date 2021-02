Konsolencup: Darum läuft es für Zehner Jacoby jetzt besser

In diesem Jahr will er alles besser machen: Jan Jacoby ist bereit für den WP-Konsolencup.

Hagen. Im letzten Jahr schied er schon in der Vorrunde aus, in diesem Jahr ist Jan Jacoby besser in den Konsolencup gestartet. Sein Kapitän weiß warum

In der Fußball-Westfalenliga konnte der SV Hohenlimburg 10 in dieser Saison bisher nicht überzeugen. Die Erfolge, die auf dem Feld fehlen, sollen nun an der Playstation folgen: Jan Jacoby nimmt für die Zehner am 2. WP-Konsolencup teil. Und ist dort kein Unbekannter. Im vergangenen Jahr konnte er den hohen Erwartungen nicht gerecht werden und scheiterte in der Vorrunde.

In diesem Jahr darf er wieder sein Glück versuchen und straft seine Kritiker mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien Lüge. Doch gab es keine anderen Vertreter? Kapitän Danilo Labarile gibt einen Einblick in die Fifa-Künste der Hohenlimburger: „Mich nehme ich mal raus, weil ich den Jungs den Vortritt lassen möchte. Dann kommt nach Janni aber lange nichts und wenn ich mir dann überlege wer in Frage käme, lande ich notgedrungen bei Sven Höltke. Da besteht immer die Gefahr, dass er den Controller falsch herum hält oder sich bei einem zu intensiv geführten Angriff das Handgelenk auskugelt.“

Akribische Vorbereitung

Und Jacoby überzeugte am Ende durch eine akribische Vorbereitung: „Er ist mit dem Controller ins Bett gegangen und hat ihm morgens Frühstück gemacht bevor sie dann wieder zusammen auf die Couch sind. Nach dem Debakel der Vorsaison war Janni am Boden. Er hatte nichts mehr zu verlieren.- Und ein Mann, der nichts mehr zu verlieren hat, ist gefährlich“, ist Labarile begeistert von der Vorbereitung seiner Nummer 13.

Und Jacoby selbst ist guter Dinge für seinen diesjährigen Auftritt: „Man geht mit anderen Taktiken dran. Meine ersten Gegner waren aber schon sehr gut.“ Ein Derby gegen Fabio Hengesbach und Hagen 11 muss es aus seiner Sicht aber nicht unbedingt geben: „Ich kenne Fabio sehr gut und weiß, dass er ein richtig guter Fifa-Zocker ist.“