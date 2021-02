Konsolencup: Er sichert sich im umkämpften Finale den Sieg

Hagen. Das Finale des WP-Fifaturniers ist gespielt: Spieler von Fortuna Hagen sichert sich den Titel. Das Duell um Platz drei wird zum Marathon

24 Sportler, 23 Vereine, ein Spiel. Beim zweiten WP-Konsolencup trat auch in diesem Jahr wieder ein bunter Mix aus Hagener Sportlern an, um sich an der Playstation 4 im Fifa-Spiel miteinander zu messen. Nach über zwei Wochen, einer Gruppenphase und spannenden K.o.-Spielen standen die Finalisten fest: Mit Diogo Santana (Fortuna Hagen) und Felix Pflichtenhöfer (Bosna Hagen) hatten sich die beiden jüngsten Teilnehmer in die Endrunde vorgespielt.

Das Finale

Es war eine Konstellation, die es in der realen Fußball-Welt nicht allzu oft gibt. Paris Saint-Germain gegen die TSG Hoffenheim. Frankreich gegen Deutschland, Santana gegen Pflichtenhöfer. Und die Partie begann mit einem allseits beliebten Problem: der Technik. Den Stream über Twitch zu verfolgen wurde zunehmend schwerer, die Übertragung ruckeliger. Ein Neustart musste her. Und nach diesem gelang es dem Fortuna-Kicker Santana, das Spiel in die Hand zu nehmen.

Noch vor der Pause des insgesamt zwölf Minuten andauernden Spiels brachte sich der 17-Jährige mit 1:0 in Führung. Pflichtenhöfer drückte zwar auf den Ausgleich, fing sich aber im Gegenzug kurz nach der Pause den zweiten Gegentreffer. Von da an setzte Santana alles auf die Verteidigung und schaffte es so, seinen Sieg über die Zeit zu bringen und sich den Titel zu sichern. „Ich habe mich gefühlt, wie bei der WM“, freute er sich im Anschluss.

Das Spiel um Platz 3

Sie wollten gar nicht mehr, dass der Konsolencup endet. Justin Stolle (HSG ECD) und Jonas Queckenstedt (Eintracht Hagen) gefiel das Turnier scheinbar so gut, dass sie erst im vierten Spiel einen Sieger ermitteln konnten. Wer es schaffte so lange wach zu bleiben, wurde in den ersten drei Partien jeweils mit einem Unentschieden zwischen Bayer Leverkusen (Queckenstedt) und Bayern München (Stolle) enttäuscht. Bevor jedoch der Münzwurf einen Sieger ermitteln musste, schaffte es Queckenstedt doch noch, sich den Sieg gegen den Handball-Kollegen und damit den dritten Rang zu sichern. Am Ende zahlte sich der längere Atem des Eintracht-Spielmachers aus.

Das Fazit

Bei allem sportlichen Ehrgeiz waren sich die Sportler einig, dass der WP-Konsolencup auch in seiner zweiten Auflage eine willkommene Abwechslung im sonst unspektakulären Lockdown war. „Nächstes Jahr sind wir wieder dabei“, lautete daher der allgemeine Tenor.

