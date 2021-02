Konsolencup: Motivation kommt mit der Aussicht auf Barbecue

Der diesjährige WP-Konsolencup geht in die heiße Phase.

Hagen. Der WP-Konsolencup geht in die heiße Phase. Um ihre Vereinskollegen zu pushen, ist den Sportlern kein Aufwand zu groß.

Was für ein Statement! Mit einem 7:0-Sieg sichert sich Diogo Santana als erster Spieler des diesjährigen WP-Konsolencup den Einzug ins Finale. Der 17-Jährige ließ seinem Gegner Justin Stolle von der HSG ECD Hagen keine Chance.

„Meine Familie ist ausgerastet, sie haben sich alle so sehr gefreut“, ist Diogo Santana noch immer geflasht von seinem perfekten Halbfinalspiel und ergänzt: „Das ist ein super Turnier, meine ganze portugiesische Familie ist dabei und fiebert mit.“

Zählt der junge Fortuna-Spieler nun als Favorit? Schwer zu sagen, ist das Turnier doch immer wieder für seine Überraschungen bekannt. Timo Ackermann (TSV Fichte Hagen) galt nach der Gruppenphase bei vielen als einer der Anwärter auf den Titel. Schon im letzten Jahr nahm der Fußballer teil, scheiterte aber im Viertelfinale. Und das wurde ihm auch diesmal zum Verhängnis. „Es war kein leichtes Spiel. Ich habe zwar gut angefangen und bin früh in Führung gegangen. Daraufhin hat der Gegner eine Umstellung vorgenommen auf die ich nicht so gut reagiert hab. Gegen Ende stand er halt komplett hinten drin und dann wurde es schwierig noch mal auszugleichen. Aber so ist das Spiel“, analysiert der 24-Jährige seine Niederlage mit ein wenig zeitlichem Abstand inzwischen ganz gelassen.

Rang drei im Blick

Für Justin Stolle geht es nach seiner verlorenen Halbfinalpartie noch immer um einen Platz auf dem Podium. Rang drei ist für den Handballer noch machbar. Und seine Mannschaft fiebert mit, wie Trainer Benni Wetzel berichtet: „Es ist echt super zu sehen, wie das die Jungs in dieser Zeit ohne Handball noch einmal zusammenschweißt. Natürlich ist es alles nur online, aber vor jedem Spiel bekommt Justin viele Nachrichten und die Spiele werden natürlich genaustens verfolgt.“ Und auch an Motivation sollte es nicht mangeln, wie der Coach verrät: „Sollte er es zu einem Podiumsplatz schaffen, hat unser Kapitän versprochen, einen Barbecue-Mannschaftsabend zu organisieren.“ Die Emster Handballer werden also allesamt beim finalen Spiel mitfiebern.

