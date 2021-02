Konsolencup: So kämpfte sich Luca Becker zurück ins Turnier

Hagen. Die Gruppenphase des 2. WP-Konsolencups ist überstanden, nun geht es für die Spieler in die K.o.-Runde. Das Comeback des Turniers gab Luca Becker.

Zähne zusammenbeißen, sich zurückkämpfen und bis zum Ende alles geben: Diese Moral ist es, die Trainer von ihren Sportlern fordern. Und die ein Kämpferherz auszeichnet. Fußball-Fans ist beispielsweise die spektakuläre Aufholjagd des FC Schalke 04 2017 im Derby gegen Borussia Dortmund noch genaustens in Erinnerung. Zur Halbzeit lagen die Königsblauen mit 0:4 zurück, in der Nachspielzeit kämpften sich die Schalker noch auf ein 4:4-Unentschieden heran.

Eine ähnliche Meisterleistung vollbrachte Luca Becker jüngst beim 2. WP-Konsolencup. Nur besser. Einen 2:5-Halbzeit-Rückstand gegen Lars Grabowski von Hagen United drehte er bis zum Ende der Partie zu einem 8:6-Sieg.

Druck schon vor dem Anpfiff groß

Dabei lag schon vor dem Anpfiff ein ungeheurer Druck auf dem jungen WP-Mitarbeiter: „Ich wusste ja, dass ich nach meinen beiden Niederlagen zum Auftakt unbedingt gewinnen muss, um noch eine Chance auf das Weiterkommen zu haben.“ Doch der Start verlief alles andere als berauschend: Grabowski ging früh in Führung. „Gedanklich war ich zu dem Zeitpunkt schon raus aus dem Turnier“, so Becker, der sich dann allerdings noch einmal fangen konnte: „Ich habe mich zurückgekämpft und auf einmal gemerkt: Da geht noch was!“ Denn Totgesagte leben bekanntlich länger.

Und so sicherte er sich am Ende nicht nur seinen ersten Sieg im Turnier und den Einzug in die K.o.-Phase, sondern auch das bisher spannendste Comeback des Turniers. Und das sorgte auch nach dem Abpfiff noch für Euphorie: „Ich war auch eine halbe Stunde später noch komplett geflasht und voller Adrenalin. Es ist zwar nur ein Playstation-Spiel, aber man fiebert so sehr mit, das ist schon der Wahnsinn“, sagte Becker stolz.

Damit sind die diesjährigen Gruppenspiele abgeschlossen. Von den 24 Teilnehmern ziehen 16 in die K.o.-Runde ein. Jeweils die beiden Gruppenbesten und die vier besten Gruppendritten können weiter um den Titel des 2. WP-Konsolencup-Meisters kämpfen.

Vorjahressieger scheidet aus

Vorjahressieger Edin Kahrimanovic wird dieses Mal nicht mitmischen können. Der Akteur des TSK Hohenlimburg schied als Letzter der Gruppe A schon in der Vorrunde aus. Dimitrios Strachinos (FC Hellas/Makedonikos) kündigte schon im Vorfeld an, dass ihm sein zweiter Rang aus dem vergangenen Jahr nicht reicht und es in der zweiten Auflage besser machen möchte. Bisher kam der 27-Jährige allerdings nur schwer in die Partie und schaffte es mit einem Unentschieden und einem Sieg nur knapp in die nächste Runde.

Für Westfalenpost-Spieler Luca Becker, der sich als vierter Gruppendritter so eben noch in die K.o.-Phase gerettet hat, steht das nächste schwere Duell gegen Jan Jacoby (SV Hohenlimburg 10) an. Der Zehner schied zwar im vergangenen Jahr schon in der Vorrunde aus, scheint aber dafür bei der zweiten Konsolencup-Auflage alles besser machen zu wollen und sicherte sich den Gruppensieg. Doch Becker bleibt optimistisch: „Er hat bis jetzt extrem wenig Tore kassiert, obwohl das Verteidigen dieses Jahr schwieriger als sonst ist. Ich versuche einfach den Schwung aus meinem letzten Spiel mitzunehmen.“