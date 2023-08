Kreisliga: 3 Teams zeigen sich in Torlaune, Fichte pausiert

In der Fußball-Kreisliga A kam der Hasper SV (in blauen Trikots) um Bertrand Sowoue (links), hier im Zweikampf gegen Robin Bierwirth vom SC Berchum/Garenfeld II, mit 1:6 unter die Räder.

Hagen. Der 3. Spieltag in der Kreisliga A in Hagen war ausgesprochen torreich. Alle Spielberichte der heimischen Fußball-Teams:

In der Fußball-Kreisliga A1 präsentierten sich SC Berchum/Garenfeld II, SV Boele-Kabel und Schwarz-Weiß Breckerfeld am dritten Spieltag in Torlaune. Der TSV Fichte Hagen, mit zwei Siegen in die Saison gestartet, war am Wochenende spielfrei. In der Gruppe 2 war von den heimischen Vertretern einzig der SC Wengern siegreich (6:0 gegen Obersprockhövel III), die TSG Herdecke holte immerhin noch einen Punkt (2:2 in Voerde). Der Überblick:

Da muss Haspe-Akteur Ahmad Abo Nbot selbst lachen, als er nach einer überflüssigen Roten Karte im Spiel gegen SC Berchum/Garenfeld II vom Feld muss. Foto: Fabian Sommer

Gruppe 1: SC Berchum/Garenfeld II – Hasper SV 6:1 (2:1). „Nach dem frühen 0:1 brauchten wir etwas, um ins Spiel zu kommen“, kommentierte SC-Trainer Robin Timm. „Danach haben wir das Spiel kontrolliert und uns gute Chancen erarbeitet. Großes Kompliment an die Mannschaft.“ Philip Mummel (22./62.), Leander Koeser (32.), Ibrahim-Can Yildirim (84.), Max Gröning (89.) und Osman Armutcu (90.) ließen den Sportclub jubeln, für die Hasper traf Yannick Ngeto bereits in der ersten Spielminute zur zwischenzeitlichen Führung. Ärgerlich für die Gäste: In der 72. Minute wurde Ahmad Abo Nbot vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen. „Es war eine verdiente Niederlage, auch wenn wir bis zur 60. Minute gut dagegengehalten haben“, so HSV-Coach Frank Henes. „Nach der Roten Karte fehlten uns die Möglichkeiten, da konnten wir nicht mehr zurückkommen.“

+++ Lesen Sie auch: Dank kluger Taktik: BW Haspe feiert ersten Saison-Sieg +++

FC Herdecke-Ende II – FC Hellas/Makedonikos Hagen II 0:2 (0:1). Die Griechen bleiben in der Erfolgsspur und fuhren im Duell der beiden A-Liga-Aufsteiger den zweiten Saisonerfolg ein. Marcel Pasquale brachte Hellas in der 34. Minute in Führung, Luan Jackson Tavares machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+3). „Auch wenn wir noch nicht bei 100 Prozent sind, war ich mit sehr vielem einverstanden“, freute sich Hellas-Trainer Billy Kampouris. „Einzig die Torausbeute war miserabel. Wir haben das Spiel viel zu lange offengehalten.“

TSK Hohenlimburg – Schwarz-Weiß Breckerfeld 1:6 (1:1). Olcay Hastemir brachte den TSK in Front (26.), Patrick Möller gelang noch vor der Pause der Ausgleich (41.). Im zweiten Durchgang spielten dann nur noch die Gäste: Möller (51.), Maurice Jung (62.), Marin Matic (66.), Lukas Krokowski (72.) und Cedric Engstfeld (80.) schossen am Ende einen Kantersieg heraus. „Das Ergebnis sagt alles aus, mehr möchte ich dazu nicht sagen“, haderte TSK-Trainer Jörg Wrede. Breckerfelds Coach Semin Salkanovic sah Schwierigkeiten bei seiner Elf im ersten Durchgang: „Danach hat sich unsere körperliche Fitness aber ausgezahlt. Es war eine klare Angelegenheit, auch wenn wir schon vorher hätten führen müssen.“

+++ 5:1! SC Berchum/Garenfeld siegt bei Trainer-Debüt +++

TSV Dahl – SC Concordia Hagen 2:0 (2:0). „Wir haben heute endlich einmal alles abgerufen“, sah TSV-Trainer Guido Kramps einen „verdienten Heimsieg.“ Michael Kupilas (26.) und Nico Frank Dreesbach (40.) machten bereits vor der Pause alles perfekt. Concordia schwächte sich durch eine Gelb-Rote Karte in der 55. Minute. „Nach zwei sehr guten Chancen zu Beginn haben wir das Fußballspielen eingestellt. Dahl war heute cleverer und besser“, urteilte SCC-Trainer Maurice Scheuerl.

Verlor mit seiner Elf 0:2 gegen den TSV Dahl: Maurice Scheuerl, Trainer vom SC Concordia Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

SC Zurstraße 70 – Al Seddiq Hagen 3:1 (1:1). Niklas Hofer (24.), Yannik Ackermann (56.) und Imad Louchiri (67.) bescherten Zurstraße den ersten Saisonerfolg. Für die Gäste war einzig Younes Achadrun erfolgreich (23.). „Wir freuen uns riesig über den ersten Dreier und danken dem Gegner für ein hartes, aber faires Spiel, das heute beide Mannschaften hätten gewinnen können“, resümierte SC-Trainer Marius Rafflenbeul.

+++ Knapper Derby-Sieg: Bei Elfer-Reserve ist der Knoten geplatzt +++

SV Boele-Kabel – SSV Hagen 6:1 (1:1). Boeles Hamidou Barry eröffnete das Toreschießen bereits in der siebten Spielminute. Noch vor der Pause konnte Oleg Urlacher für den SSV ausgleichen (36.). Dies war auch der einzige Lichtblick aus Sicht der Gäste: Ferhat Aslan (52.), Sergen Aydin (66.), Yücel Balta (75.), Barry (81.) und Tolga Yalcin (90.) gestalteten das Ergebnis am Ende deutlich. „Wir wollten in Boele punkten und haben auch eine sehr starke erste Halbzeit gespielt“, so SSV-Trainer Benjamin Wenzel. „Nach dem 1:2 haben wir dann dumme Fehler gemacht, das war leider ein ganz anderes Bild und eine verdiente Niederlage.“ Boeles Klubchef Erdal Yildiz gab zu, dass der SSV sein Team im ersten Durchgang überrascht habe: „Sie waren deutlich stärker als erwartet. Nach den Einwechslungen zur Pause war es dann Einbahnstraßen-Fußball, hinten standen wir auch stabiler.“

FC Bosna Hagen - FC Polonia Hagen 2:1 (0:0). Nach torloser erster Halbzeit brachten Kenan Sofic (62.) und Mehmet Oglou (68.) die Gastgeber auf die Siegerstraße. Mehr als der Anschlusstreffer durch Marcel Wilkes in der 79. Minute war für die Gäste nicht mehr drin. „Im ersten Durchgang war es ein ausgeglichenes Spiel, in der zweiten Hälfte haben wir uns nach dem 2:0 zurückgezogen. Da hatte Polonia deutlich mehr vom Spiel, über ein 2:2 hätten wir uns auch nicht beschweren können“, gab Bosna-Trainer Amir Smajic zu.

Gruppe 2: Blau-Weiß Voerde II – TSG Herdecke 2:2 (0:1). Die TSG führte in Voerde durch Tore von Benito Winter (21.) und Felix Grewe (57.) zweimal, am Ende reichte es jedoch nur zu einem Remis, weil die Gastgeber jeweils ausgleichen konnten (55./71.).

FSV Gevelsberg II – SuS Volmarstein 5:0 (2:0). Die weiterhin punktlosen Volmarsteiner waren im Stadion Stefansbachtal über 90 Minuten betrachtet chancenlos.

SV Ararat Gevelsberg – Schwarz-Weiß Breckerfeld II 5:4 (1:0). In einer spannenden Begegnung hatten die Gastgeber das bessere Ende. Die Treffer von Marco Reibert (52.), Justin Mickenhagen-Cox (67.) und Florian Hesterberg (86./90.) reichten dem Aufsteiger nicht zum Punktgewinn.

SC Wengern – SC Obersprockhövel III 6:0 (2:0). Die Wengeraner spielten sich in einen Rausch und verbessern sich mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen auf Rang drei. Kadir Yilmaz (18.) und Hakan Dursun (25.) netzten vor der Pause ein, Bindar Aslan (46.), Florian Grube (64.), Yilmaz (78.) und Paul Meckenstock (88.) bauten das Ergebnis im Anschluss aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke