Doppelpack am Sonntag: Marius Jakobs (links) trägt mit seinen zwei Treffern zum deutlichen 6:0-Sieg vom TSV Fichte Hagen gegen SSV bei. Der Kreisliga-Knipser kommt in der laufenden Saison auf sechs Tore.

Hagen Berchum/Garenfeld II baut seine Serie aus, Fichte Hagen setzt ein Ausrufezeichen. Alle Spiele der Kreisliga A im Überblick:

In der Fußball-Kreisliga A1 gaben sich die Topteams am 14. Spieltag keine Blöße: Tabellenführer SC Berchum/Garenfeld II bezwang die SV Boele-Kabel daheim mit 4:1, Verfolger TSV Fichte Hagen ließ dem SSV beim 6:0 keine Chance. Ein Achtungserfolg gelang dem SC Zurstraße gegen den Hasper SV (3:1). Bosna Hagen (2:1 bei Herdecke-Ende II) und Schwarz-Weiß Breckerfeld (3:2 gegen Hellas/Makedonikos II) bewiesen Durchhaltevermögen und drehten ihre Partien nach zwischenzeitlichem Rückstand. Der Überblick:

Gruppe 1: SC Berchum/Garenfeld II – SV Boele-Kabel 4:1 (1:0). Das Topspiel zwischen dem Ersten und dem Vierten ging am Ende klar an die Gastgeber. „Wir sind dominant aufgetreten. Einzig das Gegentor war unnötig“, fand SC-Trainer Robin Timm. Der Spitzenreiter war vor dem Tor der Gäste eiskalt, die wenigen klaren Chancen nutzten Tom Babucke (27.), Philip Mummel (52.), Christian Schilling (80.) und Max Gröning (90.+5). Für Boele war Sergen Aydin (90.+4) erfolgreich. SV-Klubchef Erdal Yildiz konnte seiner Mannschaft, die auf acht Spieler verzichten musste, trotz der Niederlage keinen Vorwurf machen: „Wir waren ebenbürtig, aber der letzte Ball wollte uns nicht gelingen. Wir haben es Berchum/Garenfeld lange schwer gemacht.“

TSV Fichte Hagen – SSV Hagen 6:0 (4:0). Die Eilper bleiben Primus Berchum/Garenfeld II auf den Fersen. „Wir können zufrieden sein. Wichtig ist, dass wir in den kommenden Wochen unsere Hausaufgaben machen und weiter dranbleiben“, blickt TSV-Trainer Uli Heidbüchel voraus. Marcel Dyballa (10.), David Blaut (12.), Dennis Brzeski (15./45.) und Marius Jakobs (76./81.) sorgten an der Wörthstraße für klare Verhältnisse. „Fichte hat losgelegt wie die Feuerwehr“, staunte SSV-Trainer Benjamin Wenzel über den starken Beginn der Eilper. „Im zweiten Durchgang haben wir dann gut mitgespielt und uns in Summe trotz des klaren Ergebnisses auch gut präsentiert.“

FC Herdecke-Ende II – FC Bosna Hagen 1:2 (0:0). Nach torloser erster Hälfte brachte Henri Dietz die Gastgeber zunächst in Führung (47.). Die Gäste steckten jedoch nicht auf und drehten durch zwei Treffer von Matchwinner Kenan Sofic (71./87.) die Partie. „Wir haben nach dem Rückstand die Ruhe bewahrt und uns weitere gute Chancen erarbeitet“, freute sich Bosna-Trainer Amir Smajic. „In den letzten zehn Minuten haben die Jungs den Vorsprung dann leidenschaftlich verteidigt.“

TSV Dahl – FC Polonia Hagen 2:3 (0:2). Jan Bednarczyk (21.), Edin Krasnici (23.) und Mazlum Erte (47.) schossen Polonia mit 3:0 in Führung. Weil Christian Hyski (64.) und Michael Kupilas (84.) die Gastgeber noch einmal heranbrachten, blieb die Partie bis zum Ende spannend. „Wir haben zu viele Chancen liegenlassen und Dahl damit im Spiel gehalten“, haderte Polonia-Coach Dennis Klöckner. „Unterm Strich haben wir aber verdient gewonnen.“ TSV-Trainer Guido Kramps sah seine Mannschaft in Hälfte zwei spielerisch und kämpferisch wesentlich verbessert: „Leider hat es nicht mehr ganz gereicht. Ärgerlich, aber gegenüber den vorherigen Spielen war es eine klare Leistungssteigerung.“

SC Zurstraße 70 – Hasper SV 3:1 (1:0). Durch den fünften Saisonerfolg setzt sich der Sportclub im Tabellenmittelfeld fest. Niklas Hofer (38.), Patrick Domaschk (76.) und Daniel Dik (90.) ließen die Gastgeber jubeln. Tugay Lukas Möhrke erzielte für die Hasper den zwischenzeitlichen Ausgleich (59.). „Wir gewinnen verdient zum zweiten Mal in Folge“, war SC-Coach Marius Rafflenbeul stolz auf die Leistung seiner Elf. HSV-Trainer Frank Henes sah indes eine unglückliche Pleite der Gäste: „Wir hätten mindestens ein Remis verdient gehabt. Der Gegner war nur durch Standards richtig gefährlich. Mit einer konsequenteren Chancenverwertung hätten wir nicht verloren.“

Schwarz-Weiß Breckerfeld – FC Hellas/Makedonikos Hagen II 3:2 (0:2). Zur Pause führten die Griechen in der Hansestadt durch Tore von Marcel Pasquale mit 2:0 (2./16.). „Da haben wir zwei Fehler eiskalt ausgenutzt. Danach bekommen wir blöde Gegentore“, ärgerte sich Hellas-Trainer Billy Kampouris. „Das Ergebnis geht leider in Ordnung.“ Die Gastgeber drehten nach Wiederanpfiff in der Offensive auf, Marin Matic (50./80.) und Josip Matic (55.) ließen Schwarz-Weiß jubeln. „Wir waren spielbestimmend, aber lange standen uns Pfosten und der gegnerische Keeper im Weg“, erkannte SW-Trainer Semin Salkanovic. „Die Jungs haben sich super reingebissen und verdiente drei Punkte eingefahren.“

Al Seddiq Hagen – SC Concordia Hagen 1:1 (0:1). Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Timo Schröder die Gäste in Führung brachte. Der knappe Vorsprung hatte lange Bestand, erst in der 79. Minute rettete Anas Chaoui Al Seddiq den Punktgewinn. Die Gastgeber beendeten die Partie nach zwei Gelb-Roten Karten zu neunt (21./85.). „Obwohl wir so lange in Überzahl gespielt haben, waren wir nicht die bessere Mannschaft“, gab SCC-Trainer Maurice Scheuerl zu. „Wir haben uns 90 Minuten über schwergetan und um den Ausgleich gebettelt.“

Gruppe 2: Schwarz-Weiß Breckerfeld II – TSG Sprockhövel II 1:1 (0:0). Dank einer Energieleistung trotzten die Breckerfelder dem Spitzenreiter ein Remis ab. Die TSG erzielte in der 47. Minute das 1:0, in der 89. Minute sorgte Felix Hiller dann mit dem Ausgleich für kollektiven Jubel.

SuS Volmarstein – TSG Herdecke 2:3 (1:2). Die TSG gewinnt das Kellerduell knapp und baut den Vorsprung auf die Abstiegszone auf neun Zähler aus. Fabio Meyer (38.), Mathieu Brandenstein (44.) und Benito Winter (84.) sicherten Herdecke die drei Punkte, Marc Selve traf für den SuS (33./82.).

