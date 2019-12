Wengern. Dem SC Wengern gelingt in der Fußball-Kreisliga A trotz Personalsorgen ein Erfolgserlebnis. Das lobt Trainer Hamann besonders.

Kreisliga A: SC lässt Wengeraner Geist wieder aufleben

Trotz der massiven Personalprobleme ist es dem SC Wengern in der Fußball-Kreisliga A gelungen, sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause zu verabschieden. Gegen die SpVg Linderhausen hat die Mannschaft von Trainer Wolfgang Hamann ein 1:1 auf dem Brasberg erreicht. Beide Teams spielten von Beginn an nach vorne und entsprechend früh fielen die beiden Tore.

SC-Torjäger Tim Malik erzielte den Führungstreffer für den Gastgeber, die SpVg glich aber schon in der sechsten Spielminute aus. „Beide Abwehrreihen haben danach sicher gestanden und nur wenig zugelassen. Lediglich in der Schlussphase waren wir noch einmal dicht vor einem Dreier“, sagte Hamann. Da hatte Leon Lob Pech und scheiterte am Pfosten.

Einsatz und Leidenschaft

„Die SpVg hatte danach aber auch noch eine Chance. Zum Glück hat unser Torwart Alexander Bürger in der Szene auch noch prächtig reagiert.“ Nach dem Spiel war Hamann voll des Lobes für seine Mannschaft: „Die Jungs haben heute den Wengeraner Geist aufleben lassen und den Worten Taten folgen lassen. Sie haben sich den Punkt mit Einsatz und Leidenschaft wirklich mehr als verdient und uns allen ein etwas ruhigeres Weihnachtsfest beschert.“

Der SC Wengern belegt mit einem Punkt Vorsprung auf den TuS Esborn Tabellenplatz Zwölf. Der Vorsprung auf Tabellenplatz 15, den der kommende Gegner BW Voerde II belegt, beträgt fünf Punkte. Am 16. Februar sind die Voerder auf dem Brasberg zu Gast.

Weitere Informationen zur Fußball-Kreisliga gibt es unter www.wp.de/sport/lokalsport/hagen