Kreisliga A: SSV Hagen II fährt einen Überraschungssieg ein

Hagen. In der Fußball-Kreisliga A arbeitet sich Fichte Hagen in der Tabelle weiter nach vorne. Iliria Hagen fährt beim Hasper SV einen Auswärtssieg ein.

In der Fußball-Kreisliga A1 bleibt Spitzenreiter Schwarz-Weiß Breckerfeld am fünften Spieltag in der Erfolgsspur. Unterdessen fährt die SG Boelerheide ausgerechnet im Nachbarschaftsderby die ersten Saisonpunkte ein. In der Gruppe 2 enttäuschten mit Ausnahme des SuS Volmarstein alle heimischen Mannschaften.

Gruppe 1: Schwarz-Weiß Breckerfeld – SV Hohenlimburg 10 II 4:1 (2:1). „Wir haben trotz des klaren Ergebnisses nicht gut gespielt“, stellte Uli Heidbüchel fest. „Vor allem das Gegentor ärgert mich total“, sah der Chefcoach der Breckerfelder dennoch einen „verdienten Sieg.“ Murat Sertkaya traf für die Hansestädter dreifach, auch Tim Lokaj trug sich in die Torschützenliste ein. Für die Zehner-Reserve war Alexander Prantzikos erfolgreich.

SC Concordia Hagen – Al Seddiq Hagen 2:2 (1:1). Auf Emst mussten die Gäste erstmals Punkte abgeben. „Wir waren die gesamten 90 Minuten über ebenbürtig und behalten zurecht einen Punkt“, resümierte SCC-Coach Lars Peters.

Blau-Weiß Haspe – TSV Fichte Hagen 0:3 (0:1). Fichte arbeitet sich durch den dritten Sieg im vierten Spiel ins obere Tabellendrittel vor. Nico Möhrke brachte die Gäste schon früh auf die Siegerstraße (8.). Nach dem Seitenwechsel machten Jonathan Karkutsch (74.) und Fabian Laube (84.) dann alles klar. „Wir hätten noch zwei Stunden weiterspielen können und das Tor nicht getroffen“, ärgerte sich BW-Trainer Andreas Wilkes. „Kämpferisch kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen, aber vor dem Tor war das viel zu wenig.“

SG Vorhalle 09 – Sportfreunde Haspe 1:0 (0:0). Nach torloser erster Hälfte markierte Vorhalles Qadder Hussain zwei Minuten nach dem Seitenwechsel den Treffer des Tages. Haspes Trainer Thomas Pajdzik sah ein schwaches Spiel: „Insbesondere von uns. In der zweiten Halbzeit können wir uns bei Keeper Fabio da Silva bedanken, dass wir nicht sechs oder sieben Stück bekommen haben.“

SSV Hagen II – SC Berchum/Garenfeld II 4:3 (1:1). Einen überraschenden Heimsieg fuhr die SSV-Reserve gegen den Favoriten aus Garenfeld ein. Issa Hosen (2) und Denis-Elisei Bolnavu (2) ließen die Gastgeber jubeln, die Tore von Christian Schilling (2) und Marcel Menzel waren für die Gäste am Ende zu wenig. „Das war unser bestes Saisonspiel“, freute sich SSV-Trainer Mario Kallweit. „Heute kann jeder Einzelne stolz auf sich sein!“

Hiddinghauser FV – SpVg Hagen 11 II 3:4 (0:2). Der spielende Co-Trainer Niels Hellmig war beim Auswärtssieg der Elfer mit drei Toren überragender Akteur auf dem Feld. Der entscheidende Treffer zum Sieg gelang in der 89. Spielminute dann Rafael Luque Marrano.

SV Boele-Kabel – SG Boelerheide 0:3 (0:1). Im Nachbarschaftsderby war der Aufsteiger dank Toren von Dominik Pfannenstiel (2.), Olcay Hastemir (54.) und Justin Illing (78.) nach 90 Minuten obenauf.

Hasper SV – FC Iliria Hagen 1:2 (0:0). „Das war der bisher schlechteste Auftritt“, stellte Keeper und Vorstandsmitglied Billy John Neumayer fest. „Wir wollten nach dem 1:1 das Spiel unbedingt gewinnen und fangen uns dann einen Konter ein.“ Mohamed Diaoune brachte den HSV in Führung (47.). In Überzahl (Gelb-Rote Karte, 65.) drehten Mentor Rexhepi (Strafstoß, 71.) und Mentor Krasniqi (90.) die Partie noch zu Gunsten der Iliren.

Gruppe 2: TSV Fichte Hagen II – BW Voerde II 2:6 (2:2). Die Treffer von Patrick Schüppstuhl und David Blaut waren für die Gastgeber am Ende wertlos.

TuS Ennepetal – FC Wetter II 4:0 (3:0). Bereits zur Halbzeit war die Partie in Ennepetal zu Gunsten der Gastgeber entschieden.

SuS Volmarstein – TSG Sprockhövel II 3:2 (2:1). Niklas Gütschow, Alexander Gens und Daniel Thimm sicherten den Gastgebern die drei Punkte.

SC Wengern – TuS Hasslinghausen 0:4 (0:3). Durch die dritte Pleite im fünften Spiel fällt der SC auf Rang elf zurück.

RW Ennepetal-Rüggeberg – TSG Herdecke 4:2 (2:1). Samuel Laber und Tom-Luca Wyludda konnten die TSG-Niederlage mit ihren Toren nicht verhindern.