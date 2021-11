Kreisliga B: Hasper SV II schließt zum Spitzenreiter auf

Hagen. Fußball-Kreisliga B: Schwarz-Weiß Breckerfeld II dreht in der zweiten Hälfte auf, unterliegt aber im Topspiel beim HSV mit 2:3. Die Übersicht:

In der Fußball-Kreisliga B1 hat die Reserve des Hasper SV am 13. Spieltag einen wichtigen Sieg eingefahren. Gleich zehn Treffer gab es für die Zuschauer am Höing und in der Selbecke zu sehen.

Gruppe 1: Hasper SV II – Schwarz-Weiß Breckerfeld II 3:2 (2:0). Durch den Triumph im Topspiel schließt Haspe nach Punkten zu Spitzenreiter Breckerfeld auf und hat zudem noch eine Partie weniger absolviert. Haci-Emre Güner (4.) und Yusuf Kaya (20.) bescherten die Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel holten die Gäste auf, Justin Mickenhagen-Cox (66.) und Marco Reibert (75.) trafen zum zwischenzeitlichen 2:2. Acht Minuten vor dem Abpfiff avancierte dann Isa Söyler zum Helden des Tages für den HSV.

Blau-Weiß Vorhalle – TSV Dahl 0:2 (0:1). Beide Teams tauschen nach dem direkten Duell die Plätze, Dahl ist nun Fünfter, Vorhalle Sechster. Bo Weinrich (32.) und Marc Weinreich (55.) erzielten die Tore.

TSK Hohenlimburg II – FC Bosna Hagen 2:8 (1:3). Pflichtaufgabe erfüllt: Der Tabellendritte ließ am Höing nichts anbrennen und siegte dank Toren von Antonio Granato (4./29./84.) und Amir Huzejrovic (37./64./70./80./88.) souverän. Ridvan Kaya betrieb für den TSK Ergebniskosmetik (2./49.).

SC Berchum/Garenfeld III – SpVg Hagen 11 III 9:0 (4:0). Das war deutlich: Durch den Heimerfolg, den Vladmir Kunz (5.), Daniel Schmidt (13./43.), Maik Zedlewski (40.), Robin Scheuerer (53./55./59./84.) und Mohamed El Gattass (61.) herausschossen, zieht der Sportclub an den Elfern in der Tabelle vorbei.

RSV Selbecke – SC Zurstraße 0:10 (0:2). Die Gäste hatten keine Mühe, Tobias Bohn (16./32.58.), Sebastian Stiebler (48./60.), Sebastian Fechtner (55.), Henrik Rafflenbeul (70.), Tobias Plogmann (74.), Thomas-Manfred Winter (76.) und Marvin Tratzki (88.) sicherten Zurstraße die drei Punkte.

Gruppe 2: SC Berchum/Garenfeld IV – Hagen United 8:1 (2:0). Durch den Kantersieg verbessert sich der Sportclub auf Rang fünf. Yannick Quirin (13./67.), Marvin Rehbein (16.), Marius Rausch (62.), Andrej Lubimow (70.), Jan Philipp Röttger (73.), Rene Schanzenbächer (77.) und Max Kretschmann (80.) ließen die Gastgeber jubeln, Ricardo Vidas Brito (78.) markierte den Ehrentreffer für United.

FC Herdecke-Ende II – FSV Gevelsberg III 1:1 (1:0). Marcel Weiß erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die FC-Führung. Herdecke-Ende sah lange wie der Sieger aus, ehe die Gäste in der 89. Minute noch zum späten Ausgleich kamen.

Hiddinghauser FV II – SV Fortuna Hagen 1:1 (0:1). Den Gästen gelang ein Start nach Maß, gerade einmal zwei Minuten waren gespielt als Daniel Groda das 1:0 für Fortuna gelang. Fatmir Shala war es, der dem HFV in der 84. Minute noch den Punktgewinn rettete.

TSV Fichte Hagen III – SC Obersprockhövel III 1:10 (0:3). Die Eilper waren gegen den Spitzenreiter chancenlos. Mit fünf Punkten aus elf Spielen bleiben die Gastgeber weiterhin das Schlusslicht der Tabelle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke