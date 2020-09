Kreisliga B: SG Vorhalle gegen Garenfeld am Ende nur zu acht

Nejirvan Brahim (am Ball) wurde am 2. Spieltag zum Helden für den FC Herdecke-Ende III.

Hagen. Am 2. Spieltag der Fußball-Kreisliga B setzte es reihenweise Karten. SW Breckerfeld behielt gegen Büttenberg einen kühlen Kopf und siegte erneut.

Am 2. Spieltag der Fußball-Kreisliga B setzte es reihenweise Karten für die heimischen Teams. Berchum/Garenfeld III machte den umkämpften 3:2-Sieg gegen nur acht Spieler der SG Vorhalle klar. Blau-Weiß Vorhalle steht nach einem kampflosen Sieg an der Tabellenspitze der B1-Gruppe.

Kreisliga B1

FC Herdecke-Ende III - RSV Selbecke 3:2. Spannung pur am Kalkheck: Selbeckes Tobias Hoffmann erzielte in der 55. Minute das erste Tor der Partie, Endes Nejirvan Brahim konterte 18 Minuten später zum 1:1. Kevin Nitsch brachte den RSV wieder on Front (1:2/81.), aber wieder war es Brahim, der den Ausgleich herstellte (2:2/87.). Und nicht nur das: Der irakische Torjäger traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum viel umjubelten 3:2-Sieg.

SW Breckerfeld II - SV Büttenberg II 2:0. Die Hansestädter behielten in einer sehr ruppigen und umkämpfen Partie die Oberhand. Die Gäste handelten sich sieben Gelbe, eine Gelb-Rote sowie eine Rote Karte ein. Antun Matic erzielte in der 50. Minute das 1:0, und als Büttenberg nur noch zu neunt war, machte Maurice Jung alles klar (2:0/85.).

TSV Dahl - Hasper SV II 1:2. Auch am Volmewehr ging es physisch zur Sache, zehnmal musste Schiedsrichter Vedat Koc die Gelbe Karte zeigen. Michael Kupilas traf zur Dahler 1:0-Führung (21.), die Faith Yuvcal in der 53. Minute egalisierte. Das 1:2-Siegtor erzielte erzielte Faith Narin für die Gäste (73.).

FC Hellas/Makedonikos II - SC Zurstraße 70 2:2. Hellas siegte bereits unter der Woche mit 4:0 gegen TSK Hohenlimburg, und auch gegen Zurstraße sah es lange nach einem Sieg aus. Daniel Schuster (68.) und Nikolaos Zervas (86.) trafen für die Gastgeber, der SC glich durch Sebastian Stiebler zum zwischenzeitlichen 1:1 aus (82.). In der Nachspielzeit rettete Imad Louchiri den Gästen einen Punkt (2:2/90.+3).

SC Berchum/Garenfeld III - SG Vorhalle II 3:2. Was für ein Wochenende für die Garenfelder: Erste, zweite und dritte Mannschaft gewannen ihre Spiele. Für den SC trafen Kris Darenberg (14.), Merit Yildirim (78.) und Mate Cirko (86.). Vorhalle sah gleich dreimal Gelb-Rot und war dementsprechend zur noch zu acht auf dem Feld. Die Gäste kamen durch Cafer Dursun (45.+3) und Ugur Özbag (61.) zu zwei Treffern.

Hagen 11 III - TSK Hohenlimburg II 7:3. Christoph Hanussek (4.), Markus Dahm (47.), Mirco Boldt (50.), Bülent Balik (58./67.) und Max Koszyk (70./86.) schossen sieben Tore für die Elfer, die Treffer der TSK-Kicker Ömer Bahadir (5./88.) und Baris Öztürk (27.) waren wertlos.

Hohenlimburg 10 III - Blau-Weiß Vorhalle 0:2. Die Partie wurde wegen Nichtantritts der Zehner mit 2:0 für Vorhalle gewertet.

Kreisliga B2

Fortuna Hagen - TSV Fichte III 5:3. Die Gastgeber hatten nach Treffern von Volkan Özbek (19.) und Fatih Cevik (26.) das Geschehen im Griff. Die zweite Hälfte war offensiv: Daniel Bohrmann (58./85.) und wieder Cevik (79.) schossen die Fortunen zum Sieg, Fichte wusste aber ebenso, wo das Tor stand: Gercheng Tran (58./88.) und Jan-Niklas Krämer (70.) trafen für die Gäste.

Hagen United - SC Berchum/Garenfeld IV 2:1. Anes Jogic (12.) und Ercan Balaman per Strafstoß (56.) brachten United auf die Siegerstraße, Marc Lobbe erzielte für die Garenfelder Vierte den Anschlusstreffer (65.).

FC Herdecke-Ende II - VfL Gennebreck 2:3. Marcel Weiß traf nach 0:2-Rückstand doppelt für die Ender (65./69.), doch zum Heimsieg reichte es diesmal nicht. Johannes Hoppe erzielte das 2:3-Siegtor (71.).