Kreispokal: Hagen United gelingt die große Überraschung

Hagen. Riesenerfolg für kleinen Verein: Die Fußballer von Hagen United treffen in der 3. Kreispokal-Runde auf Hohenlimburg 10. Die Spiele im Überblick.

Torreich endeten die Begegnungen im Fußball-Kreispokal am Mittwochabend. In den fünf Partien der zweiten Runde setzten sich mit einer Ausnahme die Favoriten durch. Für eine Überraschung sorgte B-Kreisligist Hagen United durch den 4:3-Erfolg gegen A-Ligist SV Ararat Gevelsberg.

Hagen United – SV Ararat Gevelsberg 4:3 (3:2). „Das ist nach unserem Aufstieg im Sommer der größte Erfolg der Vereinsgeschichte“, freut sich United-Vorsitzender Andre Sänger jetzt auf Westfalenligist SV Hohenlimburg 10, der im November in der dritten Pokalrunde auf der Waldlust-Asche antreten muss. „Das war die beste Saisonleistung, wir haben den Fight angenommen und einen verdienten Sieg eingefahren.“

Marcel Knoblich (14.), Ercan Balaman (18.) und Ali Camara (27.) schossen United zwischenzeitlich mit 3:0 in Führung, ehe Muhammed Celik (32.) und Adar Günes (28.) den A2-Kreisligisten aus Gevelsberg noch vor der Pause zurück ins Spiel brachten. Knoblich traf in der 77. Spielminute dann zum 4:2, der Anschlusstreffer durch Özkan Kalkan (88.) kam für Ararat zu spät. Die Gastgeber verschossen im zweiten Durchgang noch einen Strafstoß.

SF Westfalia Hagen – TuS Hasslinghausen 0:6 (0:3). Der C-Ligist war gegen den zwei Klassen höher spielenden A-Ligisten chancenlos. Bereits zur Pause führten die Gäste auf dem Dahler Kunstrasenplatz die Vorentscheidung herbei.

Fortuna Hagen – Blau-Weiß Haspe 1:8 (0:2). Souveräne Vorstellung der favorisierten A-Liga-Kicker bei den klassentieferen Fortunen: Marcel Marino traf allein fünfmal, die weiteren Tore steuerten Beqir Hyseni, Shkelzen Imeri und Rouven Ruiz Jurado bei. Justin Felgner konnte für die Gastgeber nach 74 Minuten auf 1:7 verkürzen. „Pflichtaufgabe gelöst, wir hatten das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute im Griff“, resümierte Haspes Trainer Andreas Wilkes.

KSV Croatia Hagen – SG Boelerheide 2:5 (0:2). Dennis Röhrig (20.) und Daniel Engelhardt (28.) sorgten für die 2:0-Pausenführung auf dem Aschenplatz in der Boelerheide. Croatia gelang in der 50. Minute der Anschluss, doch Timo Klöpfel stellte postwendend den alten Abstand wieder her (51.). Nach dem 4:2 durch Bekannt Ekan (60.) war die Partie entschieden, auf beiden Seiten (82./Croatia und 84./Boelerheide durch Robin Parisi-Siebel) fiel im Anschluss noch ein weiteres Tor.

SpVg Linderhausen – Al Seddiq Hagen 0:4 (0:1). Im Duell der beiden A-Ligisten setzten sich die Marokkaner am Ende klar durch. Anas Chaoui schoss die Gäste in der 31. Minute zur knappen Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel machten Navil Abrini (50.) und Hamza Lajaj (62./74.) dann alles klar.