Kreispokal in Ende ausgesetzt

Zur Zeit ist der gesamte Spielbetrieb im Westdeutschen Tischtennis-Verband (WTTV) coronabedingt unterbrochen. Die letzten Meisterschaftsspiele der Vorrunde fanden im Oktober statt. Der WTTV plant, im neuen Jahr durch eine einfache Hauptrunde (ohne Rückspiele) die nicht ausgetragenen Spiele der Vorrunde nachzuholen. Für den TuS Ende bedeutet dies, dass alle Mannschaften noch jeweils drei Meisterschaftsspiele zu absolvieren hätten. Danach wäre die Saison 2020/21 beendet.

Am 24. Januar 2021 wollte der TuS Ende in der Sporthalle Am Berge ursprünglich den Kreispokal ausrichten. Dann hat jedoch der WTTV alle Pokal-Wettbewerbe vorerst bis Ende Februar ausgesetzt.