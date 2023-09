Kreispokal: SV Boele-Kabel und Al Seddiq ziehen in 2. Runde

Hagen. SV Boele-Kabel und Al Seddiq Hagen ziehen in die 2. Runde des Fußball-Kreispokals ein. Stanley Antwi-Adjei wird für die Boeler zum Matchwinner.

In dieser Woche kämpfen etliche Hagener Fußball-Vereine im Pokalwettbewerb auf Kreisebene um den Einzug in die zweite Runde. Den Auftakt machten neben dem FC Bosna und Al Seddiq Hagen auch die SV Boele-Kabel, die dank des dreifachen Torschützen Stanley Antwi-Adjei in Hiddinghausen jubeln durfte.

FC Bosna Hagen - Al Seddiq Hagen 1:4 (1:2). Trotz Blitzstarts von Adel Tokic (4.) reichte es für Bosna nicht, in die nächste Runde einzuziehen. Al Seddiq wendete noch vor der Pause das Blatt durch Treffer von Amin Ahakham (28.) sowie Hamza Lajaj (44.). In den Schlussminuten schraubte das Team von Trainer Nassim Boulaayoun nach weiteren Toren von Mohamed Belhadj (85.) und Loukman Azzouhri (88.) den Auswärtssieg am Sportzentrum Helfe in die Höhe.

Auch interessant: Hagen 11: Nur ein Punkt gegen „typische Sauerland-Truppe“

FV Hiddinghausen - SV Boele-Kabel 2:3 (1:1). Zwar ging der B-Kreisligist durch Kris Dzierson in Front (6.), aber Stanley Antwi-Adjei drehte den Spieß um (42., 54.). Obwohl die Boeler nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl waren (56.), erhöhte erneut Antwi-Adjei mit seinem dritten Tor den Vorsprung auf 1:3 (76.). Für die Hiddinghauser verkürzte Paul Berenbeck noch (87.). Am Ende wurde der Boeler A-Kreisligist seiner Favoritenrolle gerecht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke