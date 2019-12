Laden in Altenhagen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Laden in Altenhagen

Der Hype um Darts geht momentan leicht zurück, 2018 gab es die höchsten Zuschauerzahlen. René Eidams traut dem Sport jedoch einen neuen Hype in Deutschland zu: „Ich denke, es kann wieder ansteigen“, sagt er, „und wenn wir erstmal einen Deutschen in den Top 10 haben, wird es so richtig losgehen.“

Sein Dartsladen „Cubedarts“ ist in der Altenhagener Str. 32 , dort werden neben Darts-Pfeilen auch Trikots und viele weitere Utensilien angeboten.