Letzter Test bei SpVg Linderhausen

Mit 40 Punkten aus 15 Spielen führt der FC Wetter II vor FC Gevelsberg-Vogelsang (35, 14 Spiele) und Sportfreunde Haspe (33, 14 Spiele) die Tabelle der Fußball-Kreisliga B2 in der Winterpause an. Die ersten beiden Plätze berechtigen am Saisonende zum Aufstieg in die Kreisliga A.

Mit dem Heimspiel gegen den TSV Fichte Hagen III starten die Wetteraner am 16. Februar in die Rückrunde (12.30 Uhr, Harkortberg). Zuvor tritt man am nächsten Sonntag zum letzten Testspiel bei der SpVg Linderhausen an (15 Uhr).