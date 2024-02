Märkische Bank gibt Phoenix Hagen finanzielle Rückendeckung

Hagen Die Märkische Bank gibt dem Basketball-Klub Phoenix Hagen eine Sponsoring-Zusage für die nächste Saison. Was die Bank-Chefs besonders überzeugt.

Die Basketballer von Phoenix Hagen können auch in der Saison 2024/25 auf die finanzielle Rückendeckung der Märkischen Bank in Hagen setzen. Das haben Vorstandssprecher Artur Merz und sein Vorstandskollege Achim Hahn im Rahmen eines Bilanzgesprächs gegenüber der Stadtredaktion ausdrücklich bestätigt. „Basketball ist in Hagen eindeutig der sportliche Leuchtturm“, zeigte sich Merz, der auch selbst immer wieder bei Heimspielen auf der Tribüne zu Gast ist, sich von den Auftritten des ProA-Teams begeistert.

„Wir sind ja auch schon durch andere Phasen mit dem Team gegangen“, erinnerte Hahn zugleich an jene Jahre, als die Märkische Bank mit ihrem Logo nicht nur die Brust der Trikots zierte, sondern auch die Insolvenz der Mannschaft mit verdauen musste: „Umso mehr nehmen wir jetzt positiv zur Kenntnis, dass Phoenix sich nicht bloß sportlich, sondern vor allem auch strukturell gut entwickelt hat.“ Vor diesem Hintergrund versicherte Merz, dass man umso lieber in dieser guten Phase den Hagener Basketball auch in Zukunft gerne weiter begleiten wolle.

