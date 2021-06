Marco Hollersbacher bleibt den EN Baskets Schwelm treu

Will mit Schwelm in der kommenden ProB-Saison wieder hoch hinaus: Marco Hollersbacher (rechts).

Schwelm/Hagen. „Faustdicke Überraschung“: Der Basketballer Marco Hollersbacher kehrt nicht zurück zu Phoenix Hagen, sondern bleibt bei den EN Baskets Schwelm.

Marco Hollersbacher kehrt nicht zu Basketball-ProA-Ligist Phoenix Hagen zurück – zumindest vorerst nicht. Der 20-jährige Flügelspieler bleibt beim ProB-Team der EN Baskets Schwelm. Hollersbacher verlängerte seinen Vertrag um eine weitere Saison in der Kreisstadt.

Hollersbacher liebäugelte mit Rückkehr nach Hagen

Marco Hollersbacher wechselte im vergangenen Jahr von Phoenix zu den Baskets. Nach fast zweijähriger, verletzungsbedingter Basketball-Abstinenz schloss er sich dem Team von Falk Möller an und spielte für Schwelm eine starke Saison. Schwelm erreichte das Playoff-Halbfinale, und der Hagener Forward war mit durchschnittlich fast 10 Punkten und 5 Rebounds einer der Leistungsträger. Zuletzt erklärte der 20-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung, dass eine Rückkehr in seine Heimat Hagen eine Option sei. Auch Phoenix-Cheftrainer Chris Harris bekannte, Hollersbacher stünde auf seiner Liste „weit oben“. Doch nun entschied sich der Forward vorerst für Schwelm.

Nicht wenige heimische Basketball-Experten hatten damit gerechnet, dass Hollersbacher sich nach einer ordentlichen ProB-Spielzeit nun wieder Richtung ProA oder gar BBL orientiert. Die Baskets selbst schreiben auf ihrer Homepage: „Das ist mal eine faustdicke und erfreuliche Überraschung!“

Das sagt Marco Hollersbacher

„Weiterhin für die EN Baskets zu spielen, hat sich für mich richtig angefühlt. Das Vertrauen war auf beiden Seiten vorhanden. Ich freue mich auf eine weitere erfolgreiche Saison“, wird Hollersbacher zitiert. Unserer Zeitung sagte er vor einer Woche: „Ich hätte es mir in Schwelm nicht besser ausmalen können. Es tat mir so gut, endlich wieder zu spielen und direkt auch so viele Spielanteile zu bekommen.“

