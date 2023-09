Mit Overtime: Spektakulärer Saisonauftakt von Phoenix Hagen

Münster. Es war nicht immer schön, aber am Ende eines umkämpften Derbys setzt sich Phoenix Hagen am 1. Spieltag der 2. Liga ProA gegen Münster durch.

Schon Anfang Juli hatte der Manager der Uni Baskets Münster prophezeit, dass am Berg Fidel das Dach von der Halle fliegen wird, wenn es am 1. Spieltag gegen Phoenix Hagen geht. In der Tat hätte einem Statiker angesichts der Wahnsinnsstimmung in diesem Derby Angst und Bange werden können. 300 Gäste-Fans in Gelb machten mächtig Lärm, aber auch rund 2300 Münsteraner Anhängern war die Freude am Saisonstart deutlich anzumerken. Am Ende hatten die Hagener Fans das letzte Lachen: Phoenix setzte sich in einem packenden Kampf mit 92:88 (80:80; 48:49) nach Verlängerung durch.

Omuvwie fehlt verletzt

Verzichten musste Coach Chris Harris kurzfristig auf den an der Hüfte verletzten Forward Marvin Omuvwie, womit die Big-Men-Rotation geschwächt war. Mit hartnäckiger Ganzfeld-Presse und schönen Kombinationen im Angriff begann Phoenix rasant, führte in der fünften Minute durch einen Dreier von Brock Mackenzie schon mit 15:7 – Münsters neuer Trainer Götz Rohdewald bat zur Auszeit.

Mackenzie war es auch, der kurz vor Ende des ersten Viertels drei Freiwürfe zum 34:22 für Phoenix versenkte, allerdings übersah das Schiedsrichter-Gespann kurz zuvor ein Hagener Rückspiel. Nichtsdestotrotz: Es lief im ersten Spiel offensiv blendend für die Volmestädter; dafür sprachen nicht nur 12 Mackenzie-Punkte, sondern auch 10 Assists.

300 Hagener Fans laufen in Münster zur Höchstform auf. Foto: Jörg Laube

Im zweiten Viertel wurde die Phoenix-Offense immer schwerfälliger, dafür stimmte der Kampf in den Brettern. Zwischen der 13. Und 14. Minute krallten sich die Hagener vier Offensivrebounds, der vierte führte zu Mackenzies nächstem Treffer zum Spielstand von 29:42. Allerdings hatten die Gäste eklatante Probleme bei der Aufgabe, die athletischen Baskets Avi Toomer und Nathan Scott vor sich zu halten. Als Scott im Schnellangriff Kristofer Krause austanzte und zum 38:42 traf (16.), rief Harris zur Auszeit. Bitter zudem für die Hagener: Forward Tim Uhlemann wurde mit seinem schon dritten Foul auf die Bank geordert. Von der Linie glich das Hagener „Eigengewächs“ Jasper Günther für Münster zum 44:44 aus (18.). Phoenix konnte sich beim unermüdlich ackernden Naz Bohannon bedanken, dass man Hagen mit einem Punkt Führung in die Kabine gehen konnte.

Auch interessant: Phoenix: Wie sich die Identität der Mannschaft verändert hat

Münster nahm den Schwung mit ins dritte Viertel, parkte die Zone zu und sorgte im Angriff für spektakuläre Aktionen; etwa in Person von Carlos Carter, der in der 28. Minute den Ball durch den Korb wuchtete (62:60). Münster hatte eigentlich durchgehend Momentum und laute Unterstützung der Heimfans, die in der 33. Minute so richtig ausflippten, nachdem erst Cosmo Grühn und dann Avi Toomer Dreier verwandelten. Die Baskets lagen mit 73:64 in Front. Es war ihre bis dato höchste Führung.

Nawrocki holt die Führung zurück

Phoenix kämpfte sich zurück, bewies in der Defense schnelle Hände und ließ vorne effizient den Ball laufen. Brock Mackenzie, der ein super Pflichtspieldebüt absolvierte, traf aus der Ecke zum Stand von 75:74. Ein 10:2-Lauf, der den gelben Hagener Block kochen ließ. In der heißen Schlussphase brachte ein Korbleger von Dennis Nawrocki Phoenix wieder in Front (79:80/39.). Nachdem Scott 10 Sekunden vor Schluss einen Freiwurf verwandelte und Phoenix keinen Wurf zustande kam, endeten 40 Minuten Basketball mit 80:80. Verlängerung gleich am ersten Spieltag. Das Hallendach drohte jetzt erst sich zu verabschieden.

Auch interessant: Kommentar: Messlatte ist jetzt hoch für Phoenix Hagen

In der Extrazeit hatten die Hagener mehr im Tank, vor allem Center Lennart Boner setzte sich erfolgreich unterm Korb durch, während die Gäste hinten den Weg zum Brett versperrten. Bei Mackenzies Layup zum 88:84 für Phoenix deutete sich die Vorentscheidung an. Derweil war auf Münsteraner Seite der Ärger über viele nicht-gegebene Fouls an den Baskets groß. So wurde beispielsweise Touray von Boner ruppig zu Boden gebracht und musste danach über Schmerzen klagend ausgewechselt werden (43.). Sieg Nummer 1 machten die Hagener anschließend von der Freiwurflinie klar – und ließen sich vom gelben Phoenix-Fanblock hochleben.

Statistik

Phoenix: Nawrocki (15), Schneider (10), Kraushaar (5), McCall (7), Mackenzie (22), Uhlemann (3), Bohannon (19, 11 Rebounds), Krause (2), Boner (9).

Topwerfer Münster: Petursson (20), Grühn (16).

Zuschauer: 2650.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke