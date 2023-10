Mit schwerstem Steuermann rudert Herdecker Vierer nach vorn

Auf Gesamtrang drei rudert der Herdecker Damen-Vierer mit Steuermann Christian Münch an der Mosel.

Herdecke. Erfolgreich im Saisonfinale. So schneiden die Ruder des RC „Westfalen“ Herdecke ab:

Für die Junioren des RC „Westfalen“ Herdecke und Trainer Miguel Gaspar fanden die Landesmeisterschaften im Rudern in Krefeld statt. Gleichzeitig wurde der NRW Talente-Cup ausgefahren, an dem auch drei Herdecker Kinderruderer teilnahmen. Drei vierte Plätze beim Saisonfinale waren der Ertrag.

Tom Zeller konnte sich mit einem Sieg im Vorlauf für das A-Finale im Junioren-Einer B qualifizieren und wurde hier Vierter. Im Zweier ohne mit Mats Brunow reichte es dann, ebenso wie für Felix Waltenberg im leichten Junioren-Einer B, dagegen nicht für das Finale. Auch der rudernde Trainer Miguel Gaspar schaffte den Einzug diesmal nicht. Bei den Kindern schafften Barne Hecht und Robin Hermsen mit einem zweiten Platz im Vorlauf den Finaleinzug und belegten hier den vierten Platz. Im Jungen-Einer 14 Jahre wiederholte Robin Hermsen diese Leistung und wurde nach Sieg im Vorlauf im A-Finale erneut Vierter. Barne Hecht gewann das B-Finale, Tim Jaeckel wurde Fünfter.

Gleichzeitig fand in Bernkastel die Breitensportregatta „Grüner Moselpokal“ statt. Mit dabei vier Masters-Damen mit Steuermann vom Herdecker Ruderclub. Das Quartett um Tanja Münch, Christina Großpietsch, Larissa Brust und Ingrid Henning belegte im Gig-Vierer mit Steuermann der Masters-Frauen D einen beeindruckenden zweiten Platz. In der Gesamtschau über alle Altersklassen hinweg wurden sie insgesamt drittschnellster Frauen-Gig-Vierer. Eine starke Leistung, gerade wenn man die unkonventionelle Wahl des Steuermanns bedenkt. An den Steuerseilen, wo sonst immer die zartesten Ruderkameraden Platz nehmen, saß nämlich mit Christian Münch das schwerste Teammitglied.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke