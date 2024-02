Beim Wandern für die Andern in Breckerfeld gehen Wanderer und Mountainbiker für das Waisenheim Don Bosco in Südafrika auf die Strecke.

Glosse Mountainbike in Hagen: Radeln für den guten Zweck

Hagen Ist Wandern Sport? Mountainbiken auf jeden Fall. Und beim Wandern für die Andern in Breckerfeld können auch Biker für den guten Zweck radeln.

Ab wann ist Sport eigentlich Sport? Zumindest, wenn man schwitzt. Und wer mal so richtig stramm an einem Sommertag gewandert ist, der ist schnell ins Schwitzen geraten.

Nun ist gerade nicht Sommer: Und trotzdem hat dieser Hinweis hier Berechtigung. Weil man auch am 9. März beim Wandern ins Schwitzen geraten kann. Und auch, weil es um die gute Sache geht. Beim „Wandern für die Andern“ in Breckerfeld.

Biken für die Andern

Was uns direkt zum Mountainbiken bringt. Denn beim „Wandern für die Andern“ bietet der TuS Breckerfeld zum zweiten Mal eine Tour für Mountainbiker - egal ob elektrisch oder analog - an. Und jeder, der dabei ist, zahlt pro gefahrenem Kilometer einen kleinen Obolus, der dann wiederum einem guten Zweck zukommt: Das Geld geht an das Misereor-Projekt „Burkina Faso: Christen und Muslime gemeinsam gegen den Hunger“.

Wer dabei sein will: Treffen ist an der Jacobus-Sekundarschule an der Wahnscheider Straße - um 10.30 Uhr geht es auf die Strecke.

Sponsoren gesucht

Ach ja: Jeder Wanderer (5, 10 und 15 Kilometer) und jeder Radfahrer (zwischen 25 und 30 Kilometern) sollte sich um Sponsoren bemühen. Ganz gleich, ob er auf der Strecke ins Schwitzen kommt oder nicht. Und dass es im letzten Jahr sogar geschneit hat, vergessen wir an dieser Stelle besser.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke