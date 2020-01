Musik und Sport: Kabinen-DJ sorgt für richtigen Beat

Mit dem richtigen Beat die Leistung steigern – das soll laut diversen Studien vor allem im Sport möglich sein. So wundert es kaum, dass viele Läufer mit Kopfhörern unterwegs sind. Und auch im Fitnessstudio gehören sie neben Duschbad und Handtuch in die Sporttasche vieler Athleten. Aber wie sieht es im Bereich Mannschaftssport aus? Welche Musik wird in den heimischen Kabinen gehört? Timm Höntsch spielt bereits in der dritten Saison Handball beim HSG Herdecke/Ende. Seitdem ist der 34-Jährige unter anderem auch der Musikwart der Mannschaft. Er weiß, wie wichtig Musik im Sport ist.

Emotionen und Konzentration

„Die richtige Musik – und ich glaube da spreche ich für uns alle in unserem Team – ist beim Sport sehr wichtig. Vor allem vor dem Spiel darf es gerne auch etwas rockiger oder elektronischer sein. Etwas, was uns antreibt und motiviert“, so der Handballer. Und auch nach dem Spiel darf es – je nachdem wie es ausging – ein wenig lauter sein. „Wenn wir gewinnen, gibt es Partyhits oder auch mal Schlagerlieder, wo wir alle mitsingen können“, sagt der 34-Jährige und lacht. „Wenn wir jedoch verlieren, spielt die Musik keine allzu große Rolle mehr. Da rückt sie eher in den Hintergrund,denn dann ist jeder Spieler mit sich selbst und dem Spiel beschäftigt.“

Studien belegen höhere Leistungsfähigkeit Eine Studie der Texas Tech University in El Paso bestätigt: Musik erhöht die Leistung beim Sport. Für das Experiment wurden 127 Patienten in zwei Gruppen unterteilt: Die eine hörte bei einem Belastungs-EKG Musik, die andere hingegen nicht. Das Ergebnis war eindeutig: Die Patienten mit Musik erbrachten mehr Leistung als die Vergleichsgruppe.

Ein bestimmtes Lied für die jeweilige Situation fällt dem 34-jährigen Handballer aus Herdecke so abrupt jedoch nicht ein. „Das variiert ja auch immer – je nachdem, was gerade aktuell oder bei den Team-Kollegen angesagt ist“ sagt er. Wobei: „Bei den jungen Spielern ist es wohl derzeit Apache 207. Auf der einen Seite kann man zu dem Lied gut feiern, auf der anderen Seite aber motiviert es auch.“ Motivation und Konzentration – beides sei durch die richtige Musik beeinflussbar. „Es geht dabei weniger um den Text, als um den Beat. Der Rhythmus und die Lautstärke sind entscheidender, als das, was der Musiker gerade singt“, so der Musikwart. „Jedes Lied löst bestimmte Emotionen in einem aus. Zudem verhelfen manche Lieder dazu, den Kopf freizubekommen. Es klingt vielleicht paradox: Laute Musik und sich konzentrieren – aber es funktioniert wirklich.“

Musikwünsche der Spieler

Damit auch für jeden Geschmack der Handballer etwas dabei ist, darf sich jeder etwas wünschen. Die einzelnen Lieder werden dann vom Musikwart zur bestehenden Playlist hinzugefügt. Von Rockballaden, Schlagerhits und Techno bis hin zu den aktuellen Charts sei alles möglich. „Unsere Playlist ist bunt gemischt und das ist auch gut so“, verrät Timm Höntsch. Abgespielt werden die Lieder dann per Zufall.

Im Training jedoch spiele Musik keine Rolle. „Das läuft sachlicher ab. Da geht es rein um den Sport.“ Dennoch ein Sportleben ohne Musik – für den Herdecker Handballer unvorstellbar. „Ich kenne das gar nicht anders. So lange ich Handball spiele, hatten wir immer Musik dabei – egal ob auf den Fahrten zum Spiel oder in den Kabinen. Und ich spiele insgesamt bestimmt schon seit 20 Jahren Handball.“ Begonnen habe er in seiner Jugend in seiner Heimat Herdecke, bevor er für mehrere Jahre nach Schwerte wechselte und schließlich zurück zu seinen Wurzeln ging – dem HSG Herdecke-Ende.