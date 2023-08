Nach 48 Jahren im SV Haspe 70: Langer gibt Vorstandsamt ab

Hagen. Nach fast einem halben Jahrhundert Tätigkeit legt Karl-Heinz Langer sein Vorstandsamt beim SV Haspe 70 nieder. Worauf er besonders stolz ist.

Es gibt reichlich Erfolge, die sich Karl-Heinz Langer als Vereinschef des SV Haspe 70 ans Revers heften kann. Meistertitel, Aufstiege, goldene Ehrennadeln – und so weiter. Doch wenn er auf 48 Jahre Tätigkeit als 1. Vorsitzender der 70er zurückblickt, dann ist er auf eines besonders stolz: „Wie viele Kinder wir von der Straße geholt und dem Sport zugeführt haben. Das ist der größte Erfolg, den ein Verein erreichen kann.“

Martin Wasielewski der neue Vereinschef

Nach fast einem halben Jahrhundert hat Karl-Heinz Langer sein Amt als Vorstandschef abgegeben. Aus persönlichen Gründen. Der 73-Jährige möchte mit seiner Frau Birgit, die dem SV 70 ebenfalls stets treu ergeben war, mehr reisen. Das Leben genießen, ohne dass man dauernd für einen großen Verein in der Verantwortung steht. Bereits im Mai 2023 zog sich Langer zurück. Und nun, auf der Jahreshauptversammlung am 15. August, musste ein neuer 1. Vorsitzender gewählt werden. Einstimmig entschieden sich die SV-Mitglieder für Martin Wasielewski. Und damit ist dem Verein etwas Bemerkenswertes gelungen: Man vollzieht einen Generationenwechsel und setzt gleichzeitig auf Konstanz, wirkt Wasielewski doch schon seit Jahrzehnten beim SV Haspe 70. Erst als Spieler, dann als Trainer und seit fünf Jahren auch im Management.

Karl-Heinz Langer bei der Jubiläumsfeier des SV Haspe 70 (2021). Foto: SV HAspe 70 / ARCHIV

Langer kann guten Gewissens abtreten. Einerseits wähnt er den Klub in guten Händen, andererseits ist der SV Haspe 70 wohl so gut aufgestellt wie noch nie: 425 Mitglieder zählt der Verein, der in nahezu allen Altersklassen und Ligen vertreten ist. Die Erfolge können sich sehen lassen: Die erste Mannschaft zog in der vergangenen Saison sensationell ins Playoff-Halbfinale der 1. Regionalliga, die Senioren-Teams sind mehrfache Deutsche Meister und die Jugendabteilung kann sich vor Nachwuchs kaum retten.

Ob es für Karl-Heinz Langer schwierig war, jetzt loszulassen? „Nein“, sagt er ohne zu zögern, „heutzutage muss man in einem Verein ja froh sein, wenn man einen geeigneten Nachfolger findet. Martin wird das meistern.“ Auf der gut besuchten Hasper JHV hielten Michael Marscheider und Uwe Plonka, der langjährige 2. Vorsitzende des Vereins, bewegende Reden zu Langers Ehren. „Das waren schöne Worte, über die meine Frau und ich uns sehr gefreut haben“, sagt Langer, der jetzt Ehrenpräsident im SV 70 ist. Ausgestattet mit einer lebenslänglich gültigen Dauerkarte.

Digitalisierung vorantreiben

Der neue Klubchef Martin Wasielewski steht vor der Herausforderung, den Verein erfolgreich weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Das sei „eine Riesenaufgabe“ sagt der 1. Vorsitzende. Zunächst möchte Wasielewski die Aufgaben im Führungsteam effizienter aufteilen, so dass der Verein nicht so sehr abhängig ist von einer Person. Zudem werde man die Digitalisierung weiter vorantreiben. „Das Leitbild unseres Vereins bleibt gleich“, erklärt Martin Wasielewski. „Natürlich wollen wir weiter mit unseren Mannschaften Erfolge feiern. Aber wir müssen in erster Linie dafür Sorge tragen, dass die Kinder bei uns die Möglichkeit haben, erfolgreich Basketball zu spielen.“

Vom Kinderturnen über die Minis bis zur U18 sehe sich die Vereinsspitze in der sozialen Verantwortung, dem Nachwuchs im Stadtteil Haspe eine sportliche Heimat zu bieten. Der Ehrenpräsident wird das mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen.

+++ Das ist der neue Vorstand +++

Martin Wasielewski wurde, wie der gesamte SV-70-Vorstand, einstimmig gewählt. Neu im Amt sind Theresa Hundshagen (Kassiererin) und Peter Kerpal (2. Vorsitzender).

Ebenfalls im Amt bestätigt wurden Uwe Plonka (2. Vorsitzender), Aeneas Eckstein (Schriftwart) und Marcel Herpel (Kassierer), sowie folgende Abteilungsleiter des Vereins: Cornelia Schramme (Fitness), Marsha Owusu Gyamfi (Basketball Senioren) und Michael Wasielewski (Basketball Jugend).

