Nach Schockmoment: So geht es Hagens Rico Gutschlag

Es war der Schockmoment im Derby zwischen den Landesliga-Handballern des VfL Eintracht Hagen III und der HSG Herdecke/Ende. Mitte der ersten Halbzeit stand Hagens Rico Gutschlag, der erst vor der Saison gemeinsam mit seinem Bruder Leon Gutschlag zur Eintracht zurückkehrte, in der Abwehr. Die Partie war bis dahin noch ausgeglichen. Doch beim Versuch, den Angriff der Herdecker zu unterbinden, prallte Gutschlag frontal mit seinem Gegenspieler zusammen und ging zu Boden.

„Ob er einen Ellbogen abbekommen hat oder beim Fall mit dem Kopf aufgekommen ist, konnten wir nicht genau sehen“, berichtete Eintracht-Trainer Christian Wojtek im Nachgang. Gutschlag blieb mit einer Kopfverletzung am Boden liegen. Die Partie musste unterbrochen werden, der Spielmacher wurde ins Krankenhaus eingeliefert. „Er konnte schon wieder entlassen werden, aber hat wohl ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten, so wie wir es mitbekommen haben“, wusste Trainer Wojtek zu berichten, und ergänzte: „Aber zumindest ist er wieder zuhause. Wie lange er ausfallen wird, können wir aktuell noch gar nicht abschätzen.“

Die Verletzung brachte die Drittvertretung im ersten Saisonspiel mehr aus dem Tritt als erwartet, der Ausfall konnte nicht kompensiert werden. Am Ende unterlagen die Eintrachtler mit 26:30 (11:14).

Klassenerhalt als Saisonziel

„Der Klassenerhalt ist wie jedes Jahr das Wichtigste für uns“, so Wojtek, als er auf das Saisonziel der Eintrachtler angesprochen wurde. Aufgrund des Corona-Abbruchs in der vergangenen Saison gibt es in diesem Jahr mehr Absteiger. Die letzten vier Teams müssen den Gang in die Bezirksliga antreten. „Das wollen wir vermeiden, also ist der fünftletzte Platz das erklärte Ziel“, sagte Wojtek.

Und dafür hat sich das Team für die kommende Saison noch einmal in der Breite verstärkt: „In der vergangenen Saison hatten wir nur einen Kader von zehn Spielern. Das war zu wenig. Jetzt sind wir ausgeglichener und haben auch eine gute Vorbereitung absolviert.“ Zudem konnten die Leistungsträger gehalten werden. „Wir haben ein junges Team, dass es dann nicht direkt zum Saisonbeginn rund läuft, ist natürlich ärgerlich, aber zum Teil auch dem Alter geschuldet. Wir müssen aus den Fehlern lernen“, blickt Wojtek nach vorn. Ähnlich sieht es auch Kapitän Eike Weinberg, der neben Marc Oberste und Tarek Alissa zu den älteren Spielern der Mannschaft gehört. „Wir hatten in Herdecke geschätzt ein Durchschnittsalter von 21 Jahren auf dem Feld. Das Team ist sehr jung, aber in diesem Jahr zumindest deutlich ausgeglichener und breiter aufgestellt.“

Dritte Mannschaft als Sprungbrett

Während man in der vergangenen Saison darauf angewiesen war, Unterstützung aus der A-Jugend oder der zweiten Mannschaft zu bekommen, können man nun auch selbst ein Team stellen. Und das Alter sieht Weinberg auch nicht als Nachteil: „Es ist klar, dass wir als dritte Mannschaft auch als Sprungbrett dienen sollen. Junge Spieler haben die Möglichkeit, sich bei uns für die höheren Mannschaften zu empfehlen. Und diese Philosophie schätzen wir sehr, auch wenn es manchmal natürlich schwer ist.“

Dass die Eintracht ihr Saisonziel „Klassenerhalt“ erreichen wird, daran zweifelt der Kapitän indes nicht: „Ich bin sehr guter Dinge. Die Niederlage im Derby war ein Rückschlag, aber das müssen wir jetzt abhaken. Der Blick geht nach vorn. Und unser Anspruch ist es in jedem Fall erst gar nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.“