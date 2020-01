Hagen. Die Fußballer testen nach der Winterpause erstmals draußen. Dabei siegt Landesligist SpVg. Hagen 11 nach dem Kurztrainingslager in Garenfeld.

Nach Trainingslager gibt SpVg. Hagen 11 alles

Nach sechswöchiger Winterpause sind die Fußballer für Testspiele auf den Platz zurückgekehrt. Eine hochklassige Partie bekamen die Zuschauer dabei im Garenfelder Waldstadion beim 2:0-Sieg des Landesligisten Hagen 11 beim SC Berchum/Garenfeld zu sehen.

SC Berchum/Garenfeld – SpVg Hagen 11 0:2 (0:1). „Das war ein richtig guter Test mit hoher Intensität“, waren sich Elfer-Coach Stefan Mroß und SC-Co-Trainer Stefan Wustlich einig. Nachdem der Elfer Kevin Ropiak zunächst die Latte traf und Alexander Möller zwei gute Chancen vergab, erzielte Stefan Schwan in der 23. Spielminute nach einer guten Kombination die Gäste-Führung. Auf der anderen Seite vergab Tobias Neynaber im direkten Duell mit Gäste-Keeper Benedikt Mroß.

Die erste Torchance im zweiten Durchgang nutzte Yalcin Erkaya für die Elfer dann zum Endstand, nachdem Gaetano Manno im ersten Versuch noch an SC-Keeper Dominik Hollmann scheiterte. Zwischen der 65. und 80. Minute hatten die Gäste dann eine Schwächephase. „Da waren wir klar spielbestimmend, haben aber viele gute Chancen nicht verwerten können, weil wir immer die falsche Entscheidung getroffen haben. So konnten wir uns für eine klasse Leistung nicht belohnen“, sagte Wustlich. Die beste Möglichkeit vergab Luca Becker, der einen Strafstoß an die Latte setzte. „Nach dem Kurztrainingslager, das mit Praxis- und Theorieeinheiten verbunden war, haben die Jungs gegen einen starken Gegner alles gegeben“, freute sich Mroß: „Wir sind hochzufrieden und bereiten uns nun auf die nächsten Aufgaben vor.“

FC Wetter – SG Vorhalle 09 0:1 (0:1). Nach einer halben Stunde gelang Patrick Borchert für den Kreisligisten beim klassenhöheren FC der entscheidende Treffer. „Wir haben durchgewechselt und viele Chancen vergeben“, ordnete Wetters Trainer Fadil Salkanovic ein. „Vor allem Justin Tyler hat heute kein Zielwasser getrunken.“ Die Mannschaft müsse sich nach der Winterpause erst wieder einspielen: „Beide Teams waren heute aber gut unterwegs.“

TuS Hattingen – Türkiyemspor Hagen 2:2 (0:1). Die Gäste traten mit lediglich 13 Spielern an. „Trotzdem war es ein gutes Spiel gegen einen disziplinierten Gegner“, freute sich Türkiyemspor-Co-Trainer Mustafa Islah. Gökhan Nezir (7.) brachte die Gäste früh in Führung, Anas Chaoui erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0. Im Anschluss ließ die Kraft bei den Türken dann nach und Hattingen kam noch zum Ausgleich (62./80.).

TSG Herdecke – SSV Hagen 2:1 (2:0). Dem A-Ligisten gelang gegen den Bezirksligisten ein Achtungserfolg, den Tom-Luca Wyludda (32.) und Mohamed-Ismail Benachir (44.) bescherten. Mehr als der Anschlusstreffer durch Abdulghane Turkmane (52.) war für die Elf von Trainer Dieter Iske nicht mehr drin.

Hasper SV – RW Ennepetal-Rüggeberg 2:4 (2:3). Amin Chouafi (22.) und Jan Kay Mösta (37.) konnten die Niederlage für Haspe nicht verhindern. „Es war ein typisches Testspiel, wir haben viel ausprobiert“, erkannte HSV-Trainer Ronald Ogonda. „Ich habe viele gute, aber auch schlechte Sachen gesehen.“

SV Ararat Gevelsberg – FC Hellas/Makedonikos 4:3 (0:2). Tobias Conrad (32.) und Alexandros Gkousdas (42.) sorgten für die Pausenführung der Griechen. Im zweiten Durchgang drehte Gevelsberg die Partie, am Ende war auch die abermalige Hellas-Führung durch Adam Zdun (75.) wertlos.

FC Herdecke-Ende – SC Berchum/Garenfeld II 3:3 (0:0). „Absolut unnötig, dass wir eine 3:1-Führung noch aus der Hand gegeben haben“, sah FC-Trainer Frank Henes dennoch einen guten Test. Marvin Kleinau (48./50.) und Bryan Schmidt (69.) trafen für Herdecke.